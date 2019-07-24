Coaf e STF: Como será o amanhã? Responda quem puder

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Crédito: Amarildo

Esse amanhã se torna mais incerto quando se está diante de decisões monocráticas, infelizmente uma prática comum no STF.

Afora questões processuais, se a decisão poderia ultrapassar os limites do que foi pretendido pelas partes para abranger todas as investigações, o tema de fundo é mais delicado: qual o limite da atuação do Coaf?

O Coaf verifica a “lavagem de dinheiro”, movimentações que objetivam dissimular a origem ilegítima de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, por meio de informações que lhe são repassadas por instituições financeiras.

A partir do cruzamento dessas informações, o Coaf então produz relatórios que são encaminhados para o Ministério Público e para as polícias para investigação, de acordo com o devido processo legal.

O intercâmbio dessas informações entre o Coaf e os órgãos de controle é uma prática legítima, corriqueira e salutar para o combate a diversos crimes, não podendo ser considerada ilegítima, a priori, à luz do ordenamento jurídico posto.

Inegável que abusos podem ocorrer, mas esses devem ser combatidos de forma específica e pontual, mas não por meio de decisão judicial com eficácia genérica e que vai de encontro às boas práticas de combate às condutas delituosas.

Permanecendo essa decisão do ministro Toffoli, inúmeras investigações e ações penais serão impactadas com seu sobrestamento, gerando um sentimento de descrédito da sociedade no combate à criminalidade e de letargia dos órgãos investigativos.

Se todas as investigações baseadas nos relatórios do Coaf devem ser paralisadas, é porque esses são ilegítimos; sendo, qual seria o mecanismo legítimo para exercer esse controle na perspectiva da decisão do ministro Toffoli? Estamos à deriva no combate ao “branqueamento de capitais”!

Espera-se que o STF, por meio de uma decisão colegiada, retorne o quanto antes para o entendimento que permita a atuação do Coaf dentro dos parâmetros normativos, para que assim tenhamos a possibilidade de buscar um desenvolvimento, econômico e jurídico, com segurança, permitindo o controle das movimentações financeiras.

Voltando à música do início e às investigações do Coaf: o “seu destino será como Deus [ou o STF] quiser”. Oremos!

Este vídeo pode te interessar

*Doutor em Direito do Estado e professor da FDV

A Gazeta integra o Saiba mais