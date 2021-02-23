Auxílio emergencial não é bondade e deve ser política de Estado

O dilema é que, sem auxílio emergencial, haverá aumento da pobreza e miséria. Sua retomada, dizem os analistas econômicos, pode gerar aumento da dívida pública, inflação em alta, impacto no teto de gastos, entre outras consequências. Ainda assim, é uma alternativa muito viável para diminuir o crescimento da pobreza na pandemia.

O que não me parece justo é que qualquer tipo de auxílio emergencial seja visto como uma ação de “bondade” de um governo. Deveria sim, estar no bojo de uma política de Estado, com retomada econômica, retração da pobreza e desenvolvimento sustentável para o Brasil. Uma política que resgatasse, enfim, a dignidade humana. Infelizmente, ainda estamos longe disso nestes tempos de pandemia e da forma como negacionistas de plantão a tem tratado, ignorando a ciência. Os resultados? Talvez apareçam nas urnas eletrônicas em 2022.