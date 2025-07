A tornozeleira de Bolsonaro à luz do processo penal constitucional

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que impôs a Jair Bolsonaro o uso de tornozeleira eletrônica, deve ser lida como expressão de um processo penal em expansão, tensionado entre a contenção de riscos e a proteção de direitos fundamentais.



Fundamentada no artigo 319 do Código de Processo Penal, a medida insere-se no rol das chamadas cautelares pessoais diversas da prisão — instrumentos que, em tese, equilibram o princípio da presunção de inocência com a necessidade de preservar a eficácia processual.