Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • A Copa do Mundo e seus ensinamentos para a vida profissional
Sebastião Demuner

Artigo de Opinião

É economista e membro do Conselho Regional de Economia do ES (Corecon-ES)
Sebastião Demuner

A Copa do Mundo e seus ensinamentos para a vida profissional

As equipes vencedoras serão aquelas que conseguirão unir os talentos individuais de seus colaboradores e a capacidade de trabalho em grupo
Sebastião Demuner
É economista e membro do Conselho Regional de Economia do ES (Corecon-ES)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 11:57

Publicado em 

12 dez 2022 às 11:57
Assistindo a alguns jogos da Copa do Mundo, é possível observar várias características que compõem as equipes candidatas ao tão sonhado título de campeã mundial. Habilidade técnica, resiliência, inovação e tecnologia, capacidade de liderança, treinamento contínuo e trabalho em equipe são atributos de times de alto desempenho, tanto no futebol, como no mundo corporativo.
Infelizmente, a Seleção Brasileira não alcançou a tão sonhada taça, mas nem por isso deixou de apresentar tais atributos, que renderam momentos exitosos no mundial.
Desenvolver uma cultura de trabalho em equipe sempre foi muito difícil nas empresas, mas, nos dias atuais, juntamente com criatividade e inovação, tornou-se o maior desafio, principalmente após a pandemia, criou-se uma cultura do isolamento tendo uma relação mais intensa com o seu algoritmo, ficando para segundo plano as relações sociais presenciais.
O trabalho em equipe é importante porque reúne profissionais de diversas habilidades e talentos e, se bem desenvolvido, permite uma visão mais holística dos negócios com diferentes formas de pensar e agir.
Para ter um bom desempenho, um time precisa de três tipos de habilidades: capacidade técnica, habilidade de solucionar problemas por meio das tomadas de decisões e boas relações interpessoais para perceber e resolver conflitos, assumindo a liderança sempre que necessário.
Algumas considerações devem ser levadas em conta para desenvolver essa cultura. Primeiramente, o líder maior da empresa deve ser o grande exemplo e valorizar o todo acima do individual. Também é importante estabelecer em seus planejamentos, metas com valor maior para a equipe, sem deixar de contemplar as metas individuais.
Outro ponto essencial é inserir em sua avaliação de desempenho itens que possam medir a capacidade do colaborador de se inserir na cultura de trabalho em equipe.

Veja Também

Seleção desembarca no Brasil com 'ferida aberta' após adeus à Copa

7 erros que levaram o Brasil à eliminação da Copa do Mundo do Catar

Copa do Mundo: desigualdades e violações para a alegria da elite

Além disso, é fundamental entender que todas as pessoas têm uma contribuição a dar e é preciso apoiar-se mutuamente. E não menos importante: reconhecer, divulgar e comemorar as conquistas da equipe, sempre valorizando as metas alcançadas.
Sendo assim, tanto na Copa do Mundo quanto no ambiente corporativo, as equipes vencedoras serão aquelas que conseguirão unir os talentos individuais de seus colaboradores e a capacidade de trabalho em grupo, inserindo no coração e na mente das pessoas que, ao final, o conjunto deve sobrepor-se ao individual.

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Mercado de trabalho Qualificação Profissional Copa do Mundo do Catar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados