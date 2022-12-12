A Copa do Mundo e seus ensinamentos para a vida profissional

Assistindo a alguns jogos da Copa do Mundo, é possível observar várias características que compõem as equipes candidatas ao tão sonhado título de campeã mundial. Habilidade técnica, resiliência, inovação e tecnologia, capacidade de liderança, treinamento contínuo e trabalho em equipe são atributos de times de alto desempenho, tanto no futebol, como no mundo corporativo.

Desenvolver uma cultura de trabalho em equipe sempre foi muito difícil nas empresas, mas, nos dias atuais, juntamente com criatividade e inovação, tornou-se o maior desafio, principalmente após a pandemia, criou-se uma cultura do isolamento tendo uma relação mais intensa com o seu algoritmo, ficando para segundo plano as relações sociais presenciais.

O trabalho em equipe é importante porque reúne profissionais de diversas habilidades e talentos e, se bem desenvolvido, permite uma visão mais holística dos negócios com diferentes formas de pensar e agir.

Para ter um bom desempenho, um time precisa de três tipos de habilidades: capacidade técnica, habilidade de solucionar problemas por meio das tomadas de decisões e boas relações interpessoais para perceber e resolver conflitos, assumindo a liderança sempre que necessário.

Algumas considerações devem ser levadas em conta para desenvolver essa cultura. Primeiramente, o líder maior da empresa deve ser o grande exemplo e valorizar o todo acima do individual. Também é importante estabelecer em seus planejamentos, metas com valor maior para a equipe, sem deixar de contemplar as metas individuais.

Outro ponto essencial é inserir em sua avaliação de desempenho itens que possam medir a capacidade do colaborador de se inserir na cultura de trabalho em equipe.

Além disso, é fundamental entender que todas as pessoas têm uma contribuição a dar e é preciso apoiar-se mutuamente. E não menos importante: reconhecer, divulgar e comemorar as conquistas da equipe, sempre valorizando as metas alcançadas.