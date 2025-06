A construção do Espírito Santo que queremos para os próximos 500 anos

Pensar o futuro é um compromisso que exige visão estratégica e, sobretudo, união. E é exatamente isso que o Espírito Santo tem feito ao construir, de forma coletiva e democrática, o Plano ES 500 Anos – uma iniciativa que tem mobilizado representantes do setor produtivo, poder público, academia e sociedade civil na definição de um projeto de desenvolvimento de longo prazo para o nosso estado.

O Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, que representa os setores de comércio de bens, serviços e turismo e está presente nos 78 municípios capixabas, tem atuado de forma ativa nesse processo. Ao lado de outros atores empresariais, contribuímos com a missão “Economia diversificada, inovadora e sustentável”, uma das cinco definidas como prioritárias para que o Espírito Santo alcance um novo patamar de crescimento e qualidade de vida até 2035.

O ES 500 Anos é um movimento estratégico, com metas claras e propostas concretas voltadas para o desenvolvimento do estado, fundamentado em uma metodologia orientada por missões, coordenada pela consultoria Symnetics. A missão da qual fazemos parte reúne ações voltadas à melhoria do ambiente de negócios, estímulo à inovação e ao empreendedorismo, ampliação da infraestrutura logística e tecnológica e promoção de uma mobilidade urbana moderna e sustentável.

São temas que impactam diretamente os setores que representamos. Afinal, para que tenhamos mais empresas, empregos e oportunidades em todas as regiões do estado, precisamos de um ambiente favorável, com menos burocracia, mais conectividade, segurança jurídica e acesso a crédito. Precisamos também de trabalhadores qualificados, infraestrutura logística que reduza os custos e tempo de transporte e políticas públicas que incentivem a inovação em micro, pequenas e grandes empresas.

Ao longo dos últimos anos, o Sistema Fecomércio-ES tem se posicionado como uma instituição que dialoga com os reais desafios do presente, mas com os olhos voltados para o futuro. Participamos das oficinas regionais e temáticas, contribuímos com diagnósticos do setor por meio do nosso observatório, o Connect Fecomércio-ES, e levamos sugestões concretas para a construção de soluções que possam diversificar e fortalecer a economia capixaba.

Comércio de rua em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Além de contribuir tecnicamente, queremos convocar a sociedade. O Plano ES 500 Anos está sendo construído para todos, e por isso toda a população é convidada a fazer parte da Comunidade ES500, uma plataforma digital de participação social onde qualquer cidadão pode apresentar ideias, acompanhar decisões e participar de debates. Esse engajamento é fundamental para que o plano seja, de fato, um reflexo dos anseios da população.

O Espírito Santo possui uma cultura sólida de planejamento e bons resultados na gestão pública, o que já nos diferencia de outros estados brasileiros. Mas os desafios seguem grandes. E é exatamente por isso que precisamos olhar para os próximos anos com responsabilidade e compromisso coletivo com a construção de um futuro mais próspero.

Como representante de um sistema que atende 391 mil empresas e impacta diretamente mais de 700 mil trabalhadores e suas famílias, reforço que o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac seguirá presente, atuando com os sindicatos, lideranças empresariais e a sociedade para que esse plano saia do papel e transforme realidades.

Porque pensar os próximos 500 anos é, acima de tudo, garantir oportunidade e qualidade de vida para todos os capixabas de hoje e de amanhã. A hora de participar é agora: vamos juntos construir o Espírito Santo que queremos ver no futuro.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

