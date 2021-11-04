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Currículo atualizado

Pós-graduação: entenda por que é importante se atualizar

Especialistas em Educação explicam que a pós-graduação deixou de ser um diferencial para ser encarada como requisito no que se refere à competitividade no mercado
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 nov 2021 às 01:45

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 01:45

Formação continuada, além da gradução, tem sido cada vez mais requisitada pelo mercado de trabalho
Formação continuada, além da gradução, tem sido cada vez mais requisitada pelo mercado de trabalho Crédito: Athree23/Pixabay
Modernização do currículo, competência técnica e competitividade. Na avaliação de especialistas em Educação, essas são algumas características que podem ser adquiridas por alguém que escolhe cursar uma pós-graduação. No Brasil, a prática está dividida em dois eixos, sendo um deles o modo stricto sensu, que envolve o mestrado e o doutorado, e o lato sensu, que relaciona às especializações e ao MBA.
A categoria lato sensu tem foco nas expectativas do mercado: são capacitações mais práticas. Já a scrito sensu está mais direcionada ao desenvolvimento da carreira acadêmica, para quem planeja ser pesquisador ou professor universitário, por exemplo, embora não esteja restrita a isso.
A diretora de ensino da Rede Doctum, Janaina Dardengo, avalia que a pós-graduação já não é mais um diferencial, mas sim um requisito para quem busca ter destaque na hora de disputar uma vaga de emprego ou atualizar a função no posto de trabalho.
"As graduações formam profissionais generalistas. Para eu ter algo mais a oferecer, tenho que buscar essa diferenciação por meio da formação continuada, que siginifica buscar esse aperfeiçoamento por meio da pós-graduação"
Janaina Dardengo - Diretora de ensino da Rede Doctum
Dardengo orienta que o candidato deve escolher um curso que esteja conectado às demandas do mercado. Além disso, é importante pesquisar se as aulas serão ministradas na modalidade presencial ou a distância e se a instituição está regularizada junto ao Ministério da Educação (MEC).
"Quando vai escolher a pós, é importante que a pessoa conheça um pouco sobre cada uma das áreas que ela tem opção de atuar. Que área é essa? Qual é a atividade que vai ser desenvolvida, será que tem a ver com o meu perfil?", reflete.
Na avaliação da professora de desenvolvimento de carreiras Andrea Salsa, levando em consideração as oportunidades de acesso à educação no Brasil, os cursos de pós-graduação ainda relacionam um "nicho muito específico de interessados".
Já do ponto de vista empresarial, segundo ela, quando vai contratar, o recrutador está interessado em saber no que aquele título conquistado pode agregar positivamente na rotina daquela instituição.
"A graduação é coisa muito básica. Em alguns segmentos, até a pós-graduação é algo básico. As organizações têm observado se aquela pessoa que fez a pós traz uma vantagem competitiva para aquela empresa. A empresa precisa que essa pós seja concretizada numa forma diferente de atuar, quer profissionais que vão trazer a solução e um novo repertório de ideias", pontua.

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