Pós-graduação: entenda por que é importante se atualizar

Formação continuada, além da gradução, tem sido cada vez mais requisitada pelo mercado de trabalho Crédito: Athree23/Pixabay

Modernização do currículo, competência técnica e competitividade. Na avaliação de especialistas em Educação , essas são algumas características que podem ser adquiridas por alguém que escolhe cursar uma pós-graduação. No Brasil, a prática está dividida em dois eixos, sendo um deles o modo stricto sensu, que envolve o mestrado e o doutorado, e o lato sensu, que relaciona às especializações e ao MBA.

A categoria lato sensu tem foco nas expectativas do mercado: são capacitações mais práticas. Já a scrito sensu está mais direcionada ao desenvolvimento da carreira acadêmica, para quem planeja ser pesquisador ou professor universitário, por exemplo, embora não esteja restrita a isso.

A diretora de ensino da Rede Doctum, Janaina Dardengo, avalia que a pós-graduação já não é mais um diferencial, mas sim um requisito para quem busca ter destaque na hora de disputar uma vaga de emprego ou atualizar a função no posto de trabalho.

"As graduações formam profissionais generalistas. Para eu ter algo mais a oferecer, tenho que buscar essa diferenciação por meio da formação continuada, que siginifica buscar esse aperfeiçoamento por meio da pós-graduação" Janaina Dardengo - Diretora de ensino da Rede Doctum

Dardengo orienta que o candidato deve escolher um curso que esteja conectado às demandas do mercado. Além disso, é importante pesquisar se as aulas serão ministradas na modalidade presencial ou a distância e se a instituição está regularizada junto ao Ministério da Educação (MEC).

"Quando vai escolher a pós, é importante que a pessoa conheça um pouco sobre cada uma das áreas que ela tem opção de atuar. Que área é essa? Qual é a atividade que vai ser desenvolvida, será que tem a ver com o meu perfil?", reflete.

Na avaliação da professora de desenvolvimento de carreiras Andrea Salsa, levando em consideração as oportunidades de acesso à educação no Brasil, os cursos de pós-graduação ainda relacionam um "nicho muito específico de interessados".

Já do ponto de vista empresarial, segundo ela, quando vai contratar, o recrutador está interessado em saber no que aquele título conquistado pode agregar positivamente na rotina daquela instituição.