Educação é tema central de dois grandes eventos da Rede no segundo semestre

Arena Profissões Crédito: Divulgação

Um relatório recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostrou que, entre os países que compõem o bloco, o Brasil apresenta um dos piores desempenhos relacionados à educação durante a pandemia. Por isso, a Rede Gazeta encampou a Educação como principal bandeira em dois de seus maiores eventos anuais, que foram reformulados: o Encontro de Pais e Mestres e a Arena Profissões. Entre outubro e novembro, as duas iniciativas vão reunir educadores, famílias e jovens para discutir o futuro e oportunidades.

O Encontro de Pais e Mestres acontece no dia 07 de outubro, com o tema “O ser humano no centro da evolução digital”. Em seguida, no dia 04 de novembro, será a vez de a Arena Profissões reunir profissionais de diversas áreas para discutir o “Ensino médio como projeto de vida e de carreira”. Reformulados, ambos os eventos acontecerão de forma virtual no site A Gazeta.

Enquanto no Encontro de Pais e Mestres a jornalista da TV Gazeta, Daniela Abreu, media o debate entre o palestrante Rossandro Klinjey e educadores, psicopedagogos e representantes de pais de alunos, no centro da Arena Profissões estará, mais uma vez, o apresentador da TV Globo Serginho Groisman, rodeado de profissionais de diversas áreas. A mediação será da repórter do programa Em Movimento, Luana Esteves.

Desafios e oportunidades

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, conta que a reformulação dos projetos ampliou a capacidade de participação, tanto dos convidados quanto do público, que não precisam estar presencialmente no local do evento, e que por tratarem de assuntos tão relevantes, as empresas também devem ficar atentas às discussões levantadas ali. “Esses projetos vieram atender a uma demanda por parte dos pais, professores e também dos jovens. Os dois eventos trazem para o debate assuntos que estão em evidência e, também por isso, é importante que as marcas participem e não fiquem de fora dessas discussões”, considera Chagas.

"Se pensarmos no nosso papel institucional de conectar a sociedade e dar visibilidade às pautas urgentes para o desenvolvimento do Estado, é impossível não falar de Educação e não promover este tema da forma mais ampla e democrática possível. Sobretudo nessa saída de pandemia, e no pós que ainda virá, será preciso ter energia e disposição para recuperar o que se perdeu por causa da Covid-19" Eduardo Fachetti - Gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta

O Encontro de Pais e Mestres e a Arena profissões são iniciativas de educação já tradicionais da Rede Gazeta. A proposta deles é trazer especialistas renomados, personalidades e representantes da sociedade e abrir espaço para assuntos que são tendência e que destacam a importância da educação de qualidade.

Encontro de Pais e Mestres – Perspectivas da Educação: “O ser humano no centro da evolução digital” Dia 07 de outubro, às 16h no site A Gazeta

Palestrante: Rossandro Klinjey

Convidados: Representantes de pais, professores e psicopedagogos

Mediação: Daniela Abreu

