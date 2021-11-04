"Sucesso profissional é o que você deixa para o mundo"

Eu acho que a vocação tem a ver com o que a gente acabou de falar, do experimento. Fico lembrando que, quando eu era criança, falava: qual esporte que eu vou praticar? Claro que eu amava futebol, mas eu tinha que experimentar outros esportes. A conclusão é que eu não tinha vocação para nenhum dos esportes. Na verdade, eu joguei bola, fui um razoável meio de campo. Na vocação profissional, eu, por exemplo, fiz um ano de faculdade de Direito e larguei. Fiz um ano e meio de História, na USP, larguei. E terminei no Jornalismo. Eu experimentei, não tive medo, não tive pressão de família, nem de amigos. Acho que isso é muito importante. É você olhar para a frente e ver que pode optar por caminhos diferentes para ver até onde vai se enquadrar. Claro que logo você começa a saber, você vai excluindo algumas áreas. O que não pode, no meu ponto de vista, é você determinar desde o começo da sua vida o que é que vai ser. Isso é muito perigoso, porque você pode se frustrar naquilo que achava que podia se dar bem, quando existe um mundo de coisas novas às quais pode se adaptar. Você pode ter uma profissão e pode, paralelamente, ter outras atividades que deem prazer também.