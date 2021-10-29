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Arena Profissões

Live com Serginho Groisman debate o novo ensino médio e o futuro das profissões

O evento, com transmissão de A Gazeta, vai discutir o momento de transformação do novo ensino médio previsto para 2022

Publicado em 

29 out 2021 às 12:10

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 12:10

O modelo do novo ensino médio será obrigatório em 2022 e as escolas já estão a todo o vapor na adaptação dos alunos às mudanças. Atenta a este contexto, o Arena Profissões, ainda em formato on-line devido à pandemia, vai discutir “O novo ensino médio e o futuro das profissões.” A live será realizada no dia 04 de novembro, às 16h, com mediação do apresentador da TV Globo Serginho Groisman, que participa do evento pelo terceiro ano consecutivo.
Para contribuir com o debate, os convidados desta edição são: a professora da FGV e comentarista da Rádio CBN Andréa Salsa; o CEO na Dersalis, Pedro Guizardi; a especialista em implantação no Findeslab, Juliana Binda; a gerente de ensino médio da SEDU, Rosângela Vargas; e o diretor de Mercado da Unimed Vitória, Dr. Gustavo Peixoto.
Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, reforça a importância da discussão do tema educação, por acreditar ser um caminho de transformação. “Esse projeto auxilia na escolha das profissões e levanta questões sobre as tendências de carreiras. Para este ano, o debate ainda levanta o novo ensino médio, comandado pelo Serginho Groisman, que fala a linguagem desse público”, afirma.
Para Rosângela Vargas, o assunto traz à tona uma discussão de longa data, que é o modelo de uma escola que converse melhor com os estudantes, que de fato esteja conectada aos anseios e projetos de vida deles. “Penso que o novo ensino médio vai repercutir nos processos de escolhas para as carreiras futuras, trazendo segurança e mais assertividade entre os alunos. Informar é algo de extrema importância e relevância para mudar conceitos, quebrar paradigmas e trazer novas perspectivas de conhecimentos para todos”, disse Vargas.
A promoção de um pensamento mais crítico, incluindo reflexões atuais como inclusão, diversidade e humanização são as expectativas do tema para Andréa de Almeida Salsa. “Acredito que o desejo, a possibilidade de escolha e as singularidades dos alunos vão impactar o futuro das profissões, além de estarem mais ligadas às necessidades de mercado como um todo”, aposta.

O PROJETO

O Arena Profissões reúne especialistas, convidados e alunos para abordar diferentes aspectos da educação e é uma das principais fontes de pesquisa para os estudantes. As matérias abordam profissões do futuro, perfil profissional, mercado capixaba e temas importantes para a decisão da carreira.

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