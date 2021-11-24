"Sustentabilidade e inovação precisam andar juntas com a educação"

Estamos contratando policiais, fazendo investimento em infraestrutura, em tecnologia, em viaturas e valorizando a categoria. Aquilo que cabe ao Estado, nós estamos fazendo. Mas vivemos em uma sociedade que tem uma cultura de violência muito forte, é só ver a política de armamento da sociedade hoje, que coloca a arma à disposição dos bandidos, e isso torna o trabalho da polícia muito mais difícil. Além disso, entre 30% e 40% dos homicídios no Estado são crimes de proximidade, que é quando o marido tira a vida da esposa, o filho tira a vida do pai, o colega que tira a vida do outro colega em um churrasco. Então, temos uma cultura de violência muito forte. A pandemia da droga é também um desafio permanente para nós, porque as pessoas são levadas ao crime para atender a sua dependência química. Mas estamos avançando. Lá em 2011, quando pela primeira vez eu governei o Estado, o Espírito Santo era o segundo mais violento do Brasil, hoje é o 13º. Então avançamos e tenho certeza que, com uma continuidade de políticas públicas nessa área, ficaremos entre os cinco estados menos violentos, deixando para trás esse histórico de sociedade violenta. O número ainda é alto, eu sei, mas o problema do serviço público é a falta de continuidade. Quando se tem continuidade de políticas públicas, a gente consegue conquistar resultados com uma velocidade muito maior. Veja como foi importante, por exemplo, chegarmos em 2012 com Nota A na gestão fiscal e permanecer com essa nota até agora, em 2021. Houve continuidade. Quando não há sequência, o prejuízo para a sociedade é muito grande. Temos hoje metade do número de homicídios que tínhamos no início da década passada, ou seja, conseguimos dar um passo adiante. E o que temos que fazer agora, é continuar trabalhando para termos, de fato, capacidade de punir quem comete crimes.