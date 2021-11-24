Logística do ES tem de locomotiva elétrica a estrada conectada

Locomotivas elétricas prometem contribuir para redução do uso de combustível fóssil e garantir mais sustentabilidade à movimentação de cargas Crédito: Vale/Divulgação

De acordo com o estudo, realizado em 2020 pela organização, os projetos de infraestrutura concentram o maior volume de investimentos previstos ou já autorizados para o Espírito Santo.

Além de criar empregos e impactar a melhora da renda e da qualidade de vida da população capixaba, essas obras vão facilitar o tráfego de pessoas e mercadorias, garantindo mais eficiência às atividades econômicas do Estado. Uma das novidades será a expansão da internet Logística tem de trem elétrico a estrada conectada 4G pela área rural da BR 101 , um investimento que começará a ser aplicado a partir de 2023 no país.

BR 101 terá acesso à internet 4G nas áreas rurais que não contam com cobertura das operadoras Crédito: Vitor Jubini

Ambientalmente correto, o deslocamento por bicicletas está sendo incentivado pelas gestões estadual e municipais. No planejamento das prefeituras a Grande Vitória , estão a construção de novas ciclovias em 2022.

Atualmente, a malha cicloviária da Região Metropolitana, que é de 163 quilômetros, distribuídos entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, deve ser ampliada em mais 76 quilômetros, na expectativa das prefeituras. Além de reduzir o número de veículos e reorganizar o trânsito nas cidades, o investimento contribui com a segurança dos ciclistas.

Outras obras de mobilidade também estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura nos principais pontos de gargalo da região metropolitana: o Portal do Príncipe, a Ampliação e Ciclovia da Vida da Terceira Ponte e o Complexo Viário de Carapina. Nessas intervenções serão implantados 12 quilômetros de novas ciclovias, interligadas às redes cicloviárias dos municípios.

Além das faixas para bicicletas, a Terceira Ponte ganhará duas novas pistas para veículos, que facilitarão a mobilidade de quem se desloca entre os municípios de Vitória Vila Velha . As obras, iniciadas em julho de 2021, têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023 e vão custar R$ 127 milhões.

Segundo a Prefeitura de Vitória , estão previstas para a Capital quatro novas ciclovias: nas avenidas Rio Branco e Marechal Campos, uma rota ligando a Praça dos Namorados até o Tancredão e faixa para bicicletas no bairro São Pedro, dentro do projeto de revitalização da Orla Noroeste.

Vitória ganhará novas quatro ciclovias. Uma delas é na Orla Noroeste, na Região de São Pedro Crédito: Perspectiva/ Prefeitura de Vitória/Divulgação

12 mil empregos diretos durante o período de concessão. Com investimento da ordem de R$ 7,7 bilhões, a empresa que vencer o leilão terá de realizar obras de melhorias e de ampliação da via, que reduzirão o custo do transporte, o tempo de viagem dos usuários e garantirão mais segurança para motoristas e para a população das cidades cortadas pela rodovia. Outra obra que promete mudar a vida dos usuários é a duplicação da BR 262 , com a previsão de gerardurante o período de concessão. Com investimento da ordem de R$ 7,7 bilhões, a empresa que vencer o leilão terá de realizar obras de melhorias e de ampliação da via, que reduzirão o custo do transporte, o tempo de viagem dos usuários e garantirão mais segurança para motoristas e para a população das cidades cortadas pela rodovia.

De acordo com informações do Ministério da Infraestrutura , entre as melhorias previstas estão vias marginais, faixas adicionais, contorno na cidade de Manhuaçu (MG), dispositivos em nível e em desnível, travessias de pedestres, reparos de sinalização, construção de passarelas e travessias urbanas, obras de contenção de encostas e pontos de ônibus.

A estrada terá também recuperação do pavimento, manutenção e conservação ao longo de todo o período de concessão e prestação de serviços aos usuários.

Considerada gargalo logístico, a BR 262 é uma importante rota econômica, tanto para o turismo quanto para o escoamento de produtos, ao conectar importantes polos industriais, comerciais e agrícolas do Estado.

Por isso, a modernização da rodovia é fundamental para o desenvolvimento do Estado, avalia o presidente do Conselho de Infraestrutura da Findes (Coinfra/Findes), Gustavo Barbosa.

“É até difícil de mensurar a importância. As obras podem elevar o Estado a um outro patamar logístico e de competitividade nacional, como importante centro de distribuição. Impacta não somente a economia, mas também a vida das pessoas diretamente. O transporte rodoviário é utilizado pelas famílias para o lazer, o que acaba desenvolvendo outras cadeias, como o turismo”, pontua, acrescentando que os investimentos em infraestrutura ficam como legado para a sociedade.

1.800 empregos diretos durante a construção do primeiro trecho daquela que se tornará a ferrovia Vitória-Rio (EF 118). No bojo dos novos empreendimentos em infraestrutura, também se destacam as obras de construção do ramal ferroviário entre Cariacica Anchieta . Com investimento total de R$ 3 bilhões, o projeto deve gerar mais dedurante a construção do primeiro trecho daquela que se tornará a ferrovia Vitória-Rio (EF 118).

A nova linha férrea é um dos investimentos previstos para a Vale poder renovar seu contrato de concessão das estradas de ferro Vitória a Minas (EFVM) e Carajás (EFC), o que impulsionará a expansão da produção de minério de ferro no Estado.

Para o setor produtivo capixaba, a ferrovia vai reduzir custos com frete por meio da conexão pelo modal ferroviário com portos importantes, como o Porto de Ubu, em Anchieta, o Porto Central , que será instalado em Presidente Kennedy , e o do Açu, no Rio de Janeiro . Isso porque a EF 118 é parte do Corredor Logístico Centro-Leste, que atende à demanda de exportação de grãos, siderurgia, carvão, fertilizantes e combustíveis, conectando as regiões produtoras com terminais exportadores e importadores.

Sobre o projeto, a Vale informou que mantém diálogo com o governo do Estado e com o governo federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está avaliando técnica e economicamente, por indicação do Ministério da Infraestrutura, a construção de um ramal ferroviário como extensão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) de Santa Leopoldina a Anchieta. Esse é um investimento adicional da Vale previsto como parte da prorrogação antecipada da concessão da EFVM, assinada em 2020.

Também há novas tecnologias sendo aplicadas ao transporte de cargas. Atualmente, a Vale , por exemplo, testa a primeira locomotiva elétrica a bateria da mineração brasileira, que começou a operar em 2020, na Unidade Tubarão, em Vitória.

O trem faz parte do programa PowerShift, criado pela mineradora, que visa a substituir sua matriz energética por fontes limpas. Além de cortar as emissões de gases de efeito estufa ao trocar o uso de diesel por eletricidade, o equipamento diminuirá ruídos, reduzindo a poluição sonora.

Também na unidade de Tubarão, a companhia desenvolve o projeto-piloto de ônibus 100% elétricos no transporte de funcionários. Com autonomia para percorrer 300 km e um tempo de recarga de quatro horas, os dois veículos estão em fase de avaliação de performance e viabilidade.

Na infraestrutura portuária, recebem destaque as obras da mineradora no Porto de Tubarão que vão abrir 1.500 empregos diretos no próximo ano. A companhia prevê investir R$ 4 bilhões em quatro anos no complexo portuário. A maior parte desse investimento será empregada em transporte de minério e gestão hídrica.

Perspectiva do Porto da Imetame, no Litoral Norte do Espírito Santo. Construção vai criar 900 empregos diretos e indiretos Crédito: Imetame/Divulgação

900 empregos entre diretos e indiretos. O empreendimento é considerado pela Findes uma das obras de infraestrutura mais importantes para a expansão do mercado de exportação capixaba. Já no Porto da Imetame , em Aracruz , as obras de construção do terminal portuário, que terão investimento de R$ 1 bilhão, vão criar mais de. O empreendimento é considerado pela Findes uma das obras de infraestrutura mais importantes para a expansão do mercado de exportação capixaba.

R$ 1 BILHÃO é o valor do investimento no Porto da Imetame, em Aracruz. Obra vai expandir as exportações capixabas

OS DESAFIOS PARA A ECONOMIA CAPIXABA

O economista e membro do Conselho Regional de Economia do Estado (Corecon-ES) Eduardo Araújo pondera que, embora a economia do Espírito Santo cresça mais que a média brasileira, o avanço projetado para os próximos meses será insuficiente para garantir a recuperação dos empregos que foram perdidos na pandemia do novo coronavírus e durante a paralisação das atividades de mineração, devido ao rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais

“Tem-se um quadro de desempregos hoje que é praticamente o dobro do que se tinha em 2014. Preocupa o fato de que nesses últimos anos a população cresça a uma taxa média de 1% ao ano, enquanto o PIB tem registrado queda média de 1% ao ano. A economia do Espírito Santo ainda é pouco diversificada, dependente de exportações de produtos básicos, como petróleo minério e chapas de metal. A diversificação econômica requer ações mais agressivas para atração de novas empresas”, pontua.

Araújo avalia que a melhor forma de realizar projetos não é concedendo subsídios tributários, mas sim realizando investimentos e políticas públicas para aprimorar a infraestrutura e melhorar o ambiente de negócios.

“Além disso, há um grande potencial no Estado para o turismo. Investimentos para melhorar acessos e saneamento básico podem contribuir para valorizar as regiões turísticas”, avalia complementa.

Para o economista, no próximo ano, os setores de serviços e comércios deverão continuar em crescimento, recuperando as perdas que tiveram durante a pandemia, devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e aos recursos de programas assistenciais.