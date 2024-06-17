Vídeo mostra meteoro cruzando o céu no Norte do Espírito Santo

vídeo acima. Era mais uma noite em que o astrônomo amador Átila Nunes se preparava para observar o céu, quando ele conseguiu registrar a passagem de um meteoro em Guriri, litoral de São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite do último domingo (16). Veja o momento em que isso aconteceu no

“Registrei às 19:15 quando estava montando meu tripé para astrofotografar. Imediatamente comuniquei ao Clube de Astronomia do Estado. As imagens foram recuperadas por uma câmera em Vitória que fica apontada para o Norte do Estado”, explicou Átila.

Local onde meteoro foi visto em São Mateus Crédito: Reprodução

Ele disse que o meteoro não estava tão distante da Terra, segundo o astrônomo amador. Isso pode ser verificado pelo brilho do fenômeno luminoso. “O meteoro tinha magnitude -9. Quanto menor o número maior o brilho. Para se ter ideia, a magnitude da lua estava em -12. Bem próximo”, comentou.