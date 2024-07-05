Vereadores de Vila Velha pedem presidente da Câmara como vice de Arnaldinho

“Recebi com muita humildade e alegria essa manifestação de forma espontânea, que se deve à nossa gestão na Casa, conciliadora, unida, transparente e dando estabilidade ao governo do prefeito. Em quatro anos, diversos avanços ocorreram graças ao apoio da Câmara. A decisão só cabe ao prefeito, tenho muita confiança nele, cabe a nós aguardar e confiar na melhor escolha”, disse Bruno Lorenzutti em contato com A Gazeta.