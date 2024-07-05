Vereadores de Vila Velha pedem presidente da Câmara como vice de Arnaldinho

Um grupo de 13 vereadores divulgou nesta sexta-feira (5) uma carta defendendo o nome do presidente da Câmara Municipal de Vila Velha
, Bruno Lorenzutti (MDB), para ser vice na chapa à reeleição do prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos).
Lorenzutti
é o nome apoiado pelo vice-governador Ricardo Ferraço
(MDB) e por outros partidos da base do prefeito, enquanto o PSB do governador Renato Casagrande
defende a opção pelo ex-presidente da Cesan Cael Linhalis. Os dois lados, porém, vêm reiterando que não há pressões e que a decisão cabe apenas a Arnaldinho.
A carta foi firmada por Anadelso Pereira (Podemos), Osvaldo Maturano (PRD), D’Orleans Sagais (PV), Renzo Mendes (PP), Devanir Ferreira (Republicanos), Rogério Cardoso (Podemos), Fábio Barcellos (Republicanos), Rômulo Lacerda (Republicanos), Flávio Pires (Agir), Welber da Segurança (União Brasil), João Batista “Tita” (União Brasil), Jonimar Santos Oliveira (PP), e Léo Pindoba (Podemos).
“Recebi com muita humildade e alegria essa manifestação de forma espontânea, que se deve à nossa gestão na Casa, conciliadora, unida, transparente e dando estabilidade ao governo do prefeito. Em quatro anos, diversos avanços ocorreram graças ao apoio da Câmara. A decisão só cabe ao prefeito, tenho muita confiança nele, cabe a nós aguardar e confiar na melhor escolha”, disse Bruno Lorenzutti em contato com A Gazeta.