Lula aprova lei que cria programa de vacinação em escolas públicas

Com a novidade, todos os estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental que recebam recursos públicos estão aptos a participar do programa. Segundo o texto, as escolas particulares também poderão participar, caso manifestem interesse.

De acordo com a lei, o estabelecimento de ensino deve entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima para informar a quantidade de alunos matriculados e agendar a data de vacinação. A escola deve comunicar as famílias, com pelo menos cinco dias de antecedência, a data de visita da equipe de saúde.