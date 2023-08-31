Ufes retira areia contaminada e libera parque de creche nesta sexta (1)

Após manifestações contra a falta de solução para o fechamento de parquinhos do Colégio de Aplicação (CAP) Criarte/Ufes, centro de educação infantil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), devido à contaminação da areia, a instituição anunciou que os espaços voltados para as crianças estarão liberados novamente nesta sexta-feira (1).
Em nota, a assessoria da Ufes informou que "em caráter emergencial, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes providenciou a troca da areia dos parquinhos do Colégio de Aplicação Criarte. Os locais estarão liberados para uso a partir desta sexta-feira, 1º."
A princípio, a superintendência tinha informado que havia recebido a comunicação da direção da escola sobre o problema, e que um processo de licitação para a contratação de empresa para desinfecção da areia estava em andamento. Contudo, a previsão de resolução era de 90 dias. "Em paralelo, a superintendência estuda a viabilidade de substituir a areia dos parquinhos por um piso emborrachado, o que facilita a limpeza e evita contaminação.”
Depois que A Gazeta divulgou a interdição dos parquinhos, a Ufes adotou o novo posicionamento.