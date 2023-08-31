Ufes retira areia contaminada e libera parque de creche nesta sexta (1)

Em nota, a assessoria da Ufes informou que "em caráter emergencial, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes providenciou a troca da areia dos parquinhos do Colégio de Aplicação Criarte. Os locais estarão liberados para uso a partir desta sexta-feira, 1º."

A princípio, a superintendência tinha informado que havia recebido a comunicação da direção da escola sobre o problema, e que um processo de licitação para a contratação de empresa para desinfecção da areia estava em andamento. Contudo, a previsão de resolução era de 90 dias. "Em paralelo, a superintendência estuda a viabilidade de substituir a areia dos parquinhos por um piso emborrachado, o que facilita a limpeza e evita contaminação.”