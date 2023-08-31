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Após reclamações

Ufes retira areia contaminada e libera parque de creche nesta sexta (1)

Publicado em

31 ago 2023 às 20:38
Parquinhos de creche da Ufes são fechados por contaminação
Parquinhos de creche da Ufes ficaram fechados por contaminação da areia Crédito: Divulgação/Ufes
Após manifestações contra a falta de solução para o fechamento de parquinhos do Colégio de Aplicação (CAP) Criarte/Ufes, centro de educação infantil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), devido à contaminação da areia, a instituição anunciou que os espaços voltados para as crianças estarão liberados novamente nesta sexta-feira (1). 
Em nota, a assessoria da Ufes informou que "em caráter emergencial, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes providenciou a troca da areia dos parquinhos do Colégio de Aplicação Criarte. Os locais estarão liberados para uso a partir desta sexta-feira, 1º."
A princípio, a superintendência tinha informado que havia recebido a comunicação da direção da escola sobre o problema, e que um processo de licitação para a contratação de empresa para desinfecção da areia estava em andamento. Contudo, a previsão de resolução era de 90 dias. "Em paralelo, a superintendência estuda a viabilidade de substituir a areia dos parquinhos por um piso emborrachado, o que facilita a limpeza e evita contaminação.”
Depois que A Gazeta divulgou a interdição dos parquinhos, a Ufes adotou o novo posicionamento.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Carreta fica presa ao tentar passar por ponte em Colatina

Publicado em 04/04/2026 às 18:05
Carreta fica presa ao acessar ponte em Colatina
Carreta fica presa ao acessar ponte em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta ficou presa após tentar acessar a Ponte do Irajá, no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). Segundo a prefeitura, o acesso ao local é proibido para veículos pesados e há sinalização indicando a restrição.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, a carreta foi retirada ainda pela manhã pelo próprio motorista e não houve registro de impactos no trânsito.
A pasta reforçou que é proibida a entrada de veículos de grande porte na ponte, sendo o descumprimento da sinalização considerado infração, sujeita às penalidades previstas em lei.
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Violência

Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Publicado em 04/04/2026 às 13:39
Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo
Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma confusão com tiros, invasão de casa e violência contra a mulher resultou na prisão de dois homens no bairro Pouso Alto, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (3). A Polícia Militar apurou que Lucas Matias da Silva, de 29 anos, teria sido alvo de tiros. O suspeito seria Roberto Carlos Vieira Junior, de 23 anos, que foi encontrado ao lado da namorada pouco depois, na própria sede da polícia.  Ele aparentava nervosismo e estava com um revólver na cintura, que foi recolhido.
A mulher relatou que Roberto Carlos estaria trabalhando entregando pizzas de motocicleta e viu Lucas, seu ex-companheiro, invadir a casa dela. Quando o ex também o viu, entrou no carro e o perseguiu para tentar derrubar o motociclista. Depois, Lucas teria retornado, tentado arrombar a entrada com um facão e pegado os filhos. Ao tentar impedir o ex-companheiro, ela foi agredida e sofreu um corte no braço. Marcas compatíveis com golpes de facão foram encontradas no portão da residência. 
Ela relatou ainda que possui medida protetiva contra Lucas e que Roberto Carlos atirou para defendê-la.  O ex-companheiro negou as acusações, afirmando que apenas teria ido buscar os filhos. No entanto, a PM verificou que ele aparece em ao menos 25 boletins de ocorrência, sendo a maioria por casos de violência doméstica e dois deles por descumprimento de medida protetiva.
Um dos registros aponta que a vítima seria a própria mãe dele, já outro documento indica Roberto Carlos como vítima de agressão. O atual namorado, por sua vez, possui quatro boletins de ocorrência registrados em seu nome, sendo um deles por suspeita de violência doméstica. Os dois foram levados para a delegacia.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante: Roberto Carlos por tentativa de homicídio e Lucas por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa deles e o espaço segue aberto para manifestação.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Publicado em 04/04/2026 às 13:02
Um adolescente de 15 anos fugiu com uma viatura da Polícia Militar na noite de sexta-feira (3) no bairro Itaputera, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os policiais teriam ido até lá após receberem a informação de que um possível envolvido na morte de um homem atingido por tiros, ocorrida na noite anterior (2), estaria em um bar e possivelmente armado. 
Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito fugiu.  Um dos policiais saiu da viatura para tentar alcançá-lo, mas foi cercado por populares que queriam atrapalhar a abordagem. Quando outro militar desembarcou para ajudar o colega e afastar as pessoas, o menor entrou no veículo oficial e saiu dirigindo. 
A viatura foi encontrada abandonada perto do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro, já o adolescente e o suspeito não foram localizados. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória

Publicado em 04/04/2026 às 12:18
Uma perseguição terminou em acidente no Centro de Vitória no inicio da madrugada deste sábado (4). Dois suspeitos em uma motocicleta colidiram com a porta de aço de um estabelecimento e acabaram invadindo o imóvel durante a fuga de uma abordagem da Guarda Municipal.
Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que uma viatura se aproxima da moto. O piloto perde o controle da direção e atinge em cheio a estrutura do ponto comercial. Na sequência, um agente da Guarda aparece correndo com arma em punho e entra no local para abordar os suspeitos. Uma equipe da Polícia Militar chega em seguida para dar apoio.
A viatura da Guarda já estava posicionada em uma esquina, aguardando a passagem da motocicleta. O imóvel atingido fica entre a Avenida Florentino Avidos e a Rua General Osório. Segundo moradores da região, o ponto comercial está desocupado há anos.
De acordo com a Guarda Municipal, a perseguição começou nas proximidades do Palácio Anchieta, no sentido Praia do Canto. Os agentes tentaram abordar os ocupantes da moto, mas eles não obedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade.
Ainda segundo a corporação, a motocicleta apresentava irregularidades administrativas. Após o acidente, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia da região. Apesar do impacto da batida, nenhum deles sofreu ferimentos graves.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 
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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Violência

Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte

Publicado em 04/04/2026 às 10:26
Um homem morreu após ser atingido por facadas no meio da rua no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na tarde de sexta-feira (3) e a morte da vítima foi confirmada por funcionários do posto de saúde do município. Nenhum suspeito foi detido e a perícia foi acionada.
Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tristeza

Motociclista morre em acidente com ônibus no centro de Colatina

Publicado em 04/04/2026 às 09:32
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A batida aconteceu na tarde de sexta-feira (3) e vitimou Luiz Alberto Albani, conhecido como "Betão", de 52 anos. Ele foi socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu. O velório e o sepultamento dele acontecem neste sábado (4).
A Viação Joana Darc, responsável pelo ônibus, publicou uma nota nas redes sociais sobre o caso. O documento afirma que o acidente aconteceu pois o motociclista teria caído ao tentar fazer uma ultrapassagem. Também informa que o motorista permaneceu no local, prestou apoio e está colaborando com as autoridades. Por fim, a viação lamentou e se solidarizou com familiares e amigos de Luiz Alberto. 
Luiz Alberto Albani, de 52 anos, morreu em um acidente entre moto e ônibus em Colatina
Luiz Alberto Albani, de 52 anos, morreu em um acidente entre moto e ônibus em Colatina Crédito: Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal / Redes sociais
Polícia Militar confirmou a dinâmica do acidente e informou que o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Já a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido na delegacia e liberado por não haver indícios de cometimento de crime. O caso segue em investigação. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Sem detidos

Homem é baleado e morto no meio da rua em Aracruz

Publicado em 03/04/2026 às 17:46
Um homem morreu após ser atingido por tiros no meio da rua no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). A Polícia Militar foi ao local após uma denúncia e acionou o Samu/192, que confirmou a morte. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.
Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui;  já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mobilização

Cachorro é resgatado após ficar preso em montanha em Domingos Martins

Publicado em 03/04/2026 às 17:22
Um cachorro chamado "Tigre" foi resgatado na encosta de uma montanha em Biriricas, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O pet ficou desaparecido por dois dias e foi localizado na segunda-feira (30), quando o tutor Hélio procurava pelo cão e ouviu latidos vindos do local.
Cachorro
Cachorro "Tigre" ficou preso em montanha e foi resgatado com ajuda dos Bombeiros em Biriricas, zona rural de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Bombeiros
Os Bombeiros enfrentaram uma trilha de difícil acesso e precisaram usar técnicas avançadas — incluindo uso de drone — na tentativa de resgate, que se estendeu até a tarde de terça-feira (31). O cão foi se aproximando gradualmente da base da montanha e, na manhã de quarta-feira (1º), finalmente foi encontrado por familiares do tutor e por populares. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Levado para hospital na Serra

Explosão de botija queima vendedor de milho em São Mateus

Publicado em 03/04/2026 às 16:42
Um vendedor ambulante teve 26% do corpo queimado após a explosão de uma botija de gás em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima, de 37 anos, contou que acordou às 4h desta sexta-feira (3) para cozinhar milho para vender na praia, mas percebeu que havia um vazamento de gás. Ele fechou o registro da botija, passou uma hora fora de casa e só acendeu o fogão ao retornar, mas o gás ainda não tinha se dissipado totalmente e o acidente aconteceu. 
Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo transferiu o homem para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Ele estava consciente e estável, mas sofreu queimaduras no peito, face e todo o braço direito.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tristeza

Corpo de pescador desaparecido é encontrado em rio em Itapemirim

Publicado em 03/04/2026 às 14:41
O corpo de um pescador que estava desaparecido desde quarta-feira (1º) foi encontrado nesta sexta-feira (3) no Rio Itapemirim, na cidade de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A identidade dele não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil atuaram nas buscas e apuraram que o homem estava sozinho em seu barco quando saiu para pescar, antes de desaparecer.  Segundo o delegado Daniel Araújo, o corpo foi encontrado sem sinais de violência.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal

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