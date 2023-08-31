Parquinhos de creche da Ufes são fechados por contaminação Crédito: Divulgação/Ufes

Os parquinhos do Colégio de Aplicação (CAP) Criarte/Ufes, centro de educação infantil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , foram fechados por contaminação da areia. Com isso, as crianças atendidas pela unidade estão sem os principais espaços para brincar ao ar livre.

A Superintendência de Infraestrutura da Ufes confirmou, em nota, que recebeu o processo encaminhado pela direção do CAP/Criarte relatando as necessidades da escola, e explicou que já está em andamento a licitação para a contratação de uma empresa de desinfecção da areia.

“A previsão é que o processo seja concluído em um prazo de 90 dias. Em paralelo, a superintendência estuda a viabilidade de substituir a areia dos parquinhos por um piso emborrachado, o que facilita a limpeza e evita contaminação.”

Manifestações chegaram a ser realizadas nesta quinta-feira (31), a fim de reivindicar a solução não apenas desse problema, como, também, da falta de internet, que persiste desde julho e, segundo fontes que não quiseram ser identificadas, têm prejudicado a realização de algumas atividades pedagógicas.

Em relação à conexão de internet, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes esclareceu que já está em andamento, em caráter emergencial, a contratação de uma empresa para resolver o problema. A previsão é que o fornecimento seja normalizado em até 30 dias.

A reportagem tentou contato com a direção do CAP Criarte, por telefone, na quarta (30) e na quinta-feira (31), mas nenhuma das chamadas foi atendida. Segundo a Ufes, cabe à unidade, que fez a análise da areia, esclarecer mais detalhes.