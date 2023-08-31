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CAP Criarte

Parquinhos de creche da Ufes são fechados por contaminação

A areia dos espaços de lazer está infectada. Com isso, crianças atendidas pela unidade estão sem as principais áreas para brincadeiras ao ar livre
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 ago 2023 às 17:30

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 17:30

Parquinhos de creche da Ufes são fechados por contaminação
Parquinhos de creche da Ufes são fechados por contaminação Crédito: Divulgação/Ufes
Os parquinhos do Colégio de Aplicação (CAP) Criarte/Ufes, centro de educação infantil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foram fechados por contaminação da areia. Com isso, as crianças atendidas pela unidade estão sem os principais espaços para brincar ao ar livre.
A Superintendência de Infraestrutura da Ufes confirmou, em nota, que recebeu o processo encaminhado pela direção do CAP/Criarte relatando as necessidades da escola, e explicou que já está em andamento a licitação para a contratação de uma empresa de desinfecção da areia.
“A previsão é que o processo seja concluído em um prazo de 90 dias. Em paralelo, a superintendência estuda a viabilidade de substituir a areia dos parquinhos por um piso emborrachado, o que facilita a limpeza e evita contaminação.”
Manifestações chegaram a ser realizadas nesta quinta-feira (31), a fim de reivindicar a solução não apenas desse problema, como, também, da falta de internet, que persiste desde julho e, segundo fontes que não quiseram ser identificadas, têm prejudicado a realização de algumas atividades pedagógicas.
Em relação à conexão de internet, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes esclareceu que já está em andamento, em caráter emergencial, a contratação de uma empresa para resolver o problema. A previsão é que o fornecimento seja normalizado em até 30 dias.
A reportagem tentou contato com a direção do CAP Criarte, por telefone, na quarta (30) e na quinta-feira (31), mas nenhuma das chamadas foi atendida. Segundo a Ufes, cabe à unidade, que fez a análise da areia, esclarecer mais detalhes.
Após a publicação da reportagem, a assessoria da Ufes informou, em nota, que "em caráter emergencial, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes providenciou a troca da areia dos parquinhos do Colégio de Aplicação Criarte. Os locais estarão liberados para uso a partir desta sexta-feira, 1º."

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