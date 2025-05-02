Turista de MG se afoga em praia de Marataízes no Sul do ES

Um turista mineiro de 52 anos se afogou na Praia Central, em Marataízes, Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (2). A equipe de guarda-vidas informou que o homem— que seria um morador de Ouro Branco — foi puxado pelas ondas até uma área de pedras. O banhista foi resgatado e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.