Trinta empresas são multadas em R$ 9,2 milhões por fraudes no ES

Trinta empresas envolvidas em fraudes em compras públicas foram multadas em R$ 9,2 milhões durante o ano de 2023 pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont).

Segundo a Secont, entre as irregularidades cometidas pelas 30 empresas condenadas, estão a apresentação de atestados de capacidade técnica falsos e de documentos necessários para a participação no certame, como certidão de regularidade fiscal, com informações inverídicas. Em todas as decisões, coube recurso administrativo a ser interposto perante o Conselho do Controle e da Transparência (Consect).