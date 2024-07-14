Tráfico em capela: pai pede prisão do filho para não ser morto

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no porão de uma capela mortuária no Centro de Apiacá, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (13). Ao ser levado por militares até a casa dele, o pai do jovem questionou por que não prenderam o filho, pois teme que o menino seja morto por traficantes, e disse que ele tem que pagar pelos crimes que cometeu.
Segundo o registro da polícia, o adolescente já foi apreendido duas vezes com arma e drogas. O Conselho Tutelar foi acionado e o jovem levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde assinou um termo por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi liberado, após familiar assumir compromisso de comparecer ao Ministério Público quando acionado.