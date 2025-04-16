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Noroeste do ES

Trabalhador morre após ser atingido por tora de eucalipto no interior do ES

Publicado em

16 abr 2025 às 17:24
Um homem de 33 anos, identificado como Rafael Syller Peisino, deu entrada já sem vida no Hospital São Gabriel, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta Quarta-feira Santa (16). Segundo relato do primo à Polícia Militar, Rafael trabalhava na retirada de eucaliptos em uma fazenda na região de Córrego Dumer, zona rural de São Domingos do Norte, quando um galho quebrou e atingiu a cabeça dele. O hospital confirmou à polícia que a vítima chegou à unidade sem sinais vitais.
A Polícia Cientifica comunicou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 14h, para recolhimento do corpo da vítima. O corpo da vítima foi encaminhado para o Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico, antes de ser liberado para os familiares.
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Wilson Rodrigues

Repórter / [email protected]
Wilson Rodrigues
Luto no esporte

Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro

Publicado em 19/04/2026 às 13:51
Jonathas Gonçalves Silva, ex-jogador do Estrela do Norte que morreu na manhã deste domingo (19) Redes sociais

Morreu na manhã deste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o ex-jogador de futebol Jonathas Gonçalves Silva, de 28 anos. Conhecido como “Babal”, ele teve passagem pelo Estrela do Norte em 2018. O jovem estava internado desde a última sexta-feira (17) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. 

De acordo com a prefeitura, Jonathas procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, realizou exames, mas não aguardou o resultado. No dia seguinte, ele retornou à unidade, recebeu hidratação e foi transferido para o hospital.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim não informou os sintomas apresentados pelo jovem, mas disse que havia suspeita de leptospirose ou chikungunya. A reportagem procurou a Santa Casa de Misericórdia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. A causa da morte será investigada.

A morte do ex-jogador causou comoção e levou o Estrela do Norte a se manifestar nas redes sociais: “Hoje nos despedimos de Jonathas Silva, o nosso ‘Babal’. Atleta que vestiu a camisa do Estrela em 2018 e fez parte do acesso à elite do futebol capixaba. Sua história ficará marcada no clube. Nossos sentimentos à família e amigos. Descanse em paz”, lamentou o clube.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Trânsito

Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus

Publicado em 19/04/2026 às 12:36
Carro fica virado pra cima após capotamento que deixou 1 morto e 1 ferido Leitor | A Gazeta

Um homem de 60 anos morreu após o carro que dirigia capotar na ES 315, na entrada do bairro Village, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os policiais encontraram o motorista preso às ferragens e já sem vida. Um outro ocupante do veículo ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde dele não foi informado.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Acidente na ES 164

Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu

Publicado em 19/04/2026 às 11:37
Carro fica destruído após acidente que deixou uma mulher morta e três feridos Leitor | A Gazeta
Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na ES 164, na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima presa às ferragens e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

O nome e a idade da vítima não foram divulgados. As três pessoas feridas — dois homens e uma mulher — foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde delas não foi divulgado, assim como a dinâmica do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Veja vídeo

Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Publicado em 19/04/2026 às 11:23

Um praticante de escalada foi resgatado de helicóptero depois de cair enquanto subia o Monte Aghá, localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, no fim da tarde de sábado (18). Ele foi encontrado preso em um platô rochoso, 50 metros abaixo do topo da montanha.


Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado após o Corpo de Bombeiros constatar que o acesso por cordas seria insuficiente para realizar o resgate, devido à distância.


Como estava anoitecendo, a vítima utilizou uma lanterna para sinalizar sua posição exata para o helicóptero. De acordo com o Notaer, a manobra escolhida foi o uso do cesto com uma extensão de 20 metros, garantindo a segurança da aeronave enquanto os agentes alcançavam o escalador.


O homem foi levado ao campo de pouso na base do monte, onde uma equipe do Samu/192 já aguardava para realizar o atendimento pré-hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Veja os números sorteados

Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado

Publicado em 19/04/2026 às 11:17

Duas apostas do Espírito Santo ficaram perto de levar o prêmio do concurso 2998, tendo acertado cinco dezenas. Uma delas foi da Serra, tendo sido realizada na Loteria Jogada de Mestre, em Jardim Tropical. Já em Marilândia, no Noroeste do Estado, o jogo que levou a quina foi feito em bolão, na Renzo Loterias, no Centro. 


No total, 48 apostas levaram a quina, ganhando R$ 55.256,40. Esse é o valor que o apostador da Serra vai receber. Já o jogo feito em Marilândia, por ter sido feito em bolão, será dividido pelas 18 cotas participantes. 


Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena na noite de sábado (18). Assim, o prêmio acumulou, com estimativa de R$ 70 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira (23). As dezenas sorteadas foram 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Previsão do tempo

ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Publicado em 18/04/2026 às 18:03

O Espírito Santo tem alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (18). O aviso abrange 32 municípios na Grande Vitória e do Sul do Estado.


De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. 


O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19). Nesse nível, o risco de ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
Alerta amarelo emitido pelo Inmet é válido até as 23h59 de domingo (19)
 Reprodução | Inmet

Confira lista de cidades afetadas pelo alerta

  • Alegre 
  • Alfredo Chaves 
  • Anchieta 
  • Apiacá 
  • Aracruz 
  • Atílio Vivácqua 
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Cariacica 
  • Castelo 
  • Conceição do Castelo 
  • Domingos Martins 
  • Fundão 
  • Guarapari
  • Iconha 
  • Itapemirim 
  • Jerônimo Monteiro 
  • Marataízes 
  • Marechal Floriano 
  • Mimoso do Sul 
  • Muqui 
  • Piúma
  • Presidente Kennedy 
  • Rio Novo do Sul 
  • Santa Leopoldina 
  • Santa Maria de Jetibá 
  • Santa Teresa 
  • Serra 
  • Vargem Alta 
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana 
  • Vila Velha 
  • Vitória

*Com informações do g1 ES

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Lei Seca

Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares

Publicado em 18/04/2026 às 16:31
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Operação da Polícia Rodoviária Federal abordou 168 veículos em Linhares. Crédito:Divulgação / PRF

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante durante operação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17).


De acordo com a PRF, o condutor passou por teste no etilômetro. O resultado apresentou índice de 0,84 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite que configura crime de trânsito, que é de 0,04 mg/L. Ele foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil.


A fiscalização da Lei Seca foi intensificada durante a ação, com a realização de 116 testes de alcoolemia. Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste e também foram autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.


Ao todo, a operação abordou 168 veículos, resultando em 66 autuações e na remoção de cinco veículos por irregularidades. Segundo a PRF, o objetivo é coibir comportamentos de risco e aumentar a segurança nas rodovias da região.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Prima tentou defender

Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha

Publicado em 18/04/2026 às 14:52

Um homem foi preso por bater na companheira por volta de 00h40 da madrugada de sábado (18) em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que a agressão começou após ela chamá-lo para entrar em casa. A mulher disse ainda que ele não gostou do pedido e começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e, depois, a trancou no quarto.


A equipe militar que esteve no local da agressão identificou machucados no cotovelo esquerdo e no dedão do pé direito da mulher. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima.

Uma adolescente de 17 anos, prima da vítima, tentou impedir o espancamento, mas o homem desferiu um soco no ombro esquerdo da garota. 


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, lesão corporal e praticar vias de fato, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Vitória

Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico

Publicado em 18/04/2026 às 14:32

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi detido na última sexta-feira (17) enquanto utilizava um "gato" de energia diretamente em um poste da rede pública para recarregar seu carro elétrico. A cena inusitada foi flagrada pela Guarda de Vitória, no bairro Santa Marta.


Vídeos gravados por testemunhas mostram o veículo conectado à fiação em plena via pública. Ao ser abordado, o condutor — que não teve o nome revelado — confessou que comprou o automóvel há dois anos e utilizava o poste próximo à sua residência para furtar energia há pelo menos sete meses.


O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica, mas pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.

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Venda Nova do Imigrante

Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Publicado em 18/04/2026 às 14:26
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
O local do acidente era de difícil acesso 
 Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros 

Um motociclista morreu após cair em uma cratera na BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17) em um trecho que passa por obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A identificação e idade da vítima não foram divulgadas. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As informações iniciais indicam que o motociclista seguia no sentido Venda Nova do Imigrante. A motocicleta não chegou a ficar dentro da cratera.


O inspetor da PRF responsável pelo caso afirmou que o trecho estava devidamente sinalizado no momento do acidente. A ocorrência foi encerrada por volta das 4 horas da madrugada, com a chegada da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.


Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local conta com sinalização adequada e medidas de controle de tráfego, como operação assistida e orientação de equipes em campo. 


O órgão disse ainda que não havia comprometimento das condições de segurança viária no trecho e que segue atuando continuamente na manutenção da sinalização e na organização do fluxo.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
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