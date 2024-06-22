Terceira Ponte terá interdição parcial na manhã de domingo (23)

Os interessados em participar do "Pedalaço pela Paz – Conte até 10!", passeio ciclístico que ocorre desde 1999, devem trocar dois quilos de alimentos não perecíveis por um kit do evento (boné e camiseta). As trocas podem ser feitas nas lojas Celeiro Bike Shop ou Supermercados Extrabom de Goiabeiras, Itacibá, Gaivotas e Valparaíso. A organização recomenda que os participantes tenham mais de 12 anos.