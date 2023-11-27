Tempo nublado continua? Veja a previsão do tempo para o ES

O fim de semana foi marcado por sol entre nuvens e chuva em algumas localidades do Espírito Santo. Mas como ficam os próximos dias? A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que o tempo deve continuar instável. Confira abaixo.
- Segunda-feira (27): variação de nuvens ao longo do dia, com chance de chuvas fracas e passageiras no início do dia por toda a faixa litorânea do Estado;
- Terça-feira (28): dia começa com previsão de chuva passageira, mas o sol predomina nos demais horários, sem chuva. A partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana;
- Quarta-feira (29): sol entre algumas nuvens, com chuva passageira no início do dia apenas no Litoral Nordeste do Estado. O vento volta a acelerar no litoral capixaba com moderada intensidade.