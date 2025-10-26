Técnica de enfermagem do Santa Rita apresenta melhora, mas segue intubada
A técnica em enfermagem de 48 anos que está internada na UTI do Hospital Santa Rita, em Vitória, apresentou melhora no quadro clínico, mas segue intubada. Mais de 20 funcionários da unidade foram contaminados por um agente ainda desconhecido e o caso é investigado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.
O filho da profissional conversou com a reportagem de A Gazeta neste domingo (26). “Ontem tivemos boas notícias. Antes, ela respirava 100% por aparelhos. Agora está 60% pela máquina e 40% pelos pulmões”, contou ao explicar que os níveis de saturação da técnica em enfermagem estão evoluindo positivamente.
A profissional foi intubada na quarta-feira (22) após apresentar sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. O filho relatou que ainda não há diagnóstico confirmado sobre o agente causador da infecção e que a família aguarda os resultados de novos exames realizados neste fim de semana.