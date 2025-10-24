Em Vitória

Investigação no Hospital Santa Rita: técnica em enfermagem está intubada

Profissional de 48 anos está em estado grave; Sesa apura possível contaminação na unidade de saúde, que fica no bairro Santa Cecília

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga possível contaminação do Hospital Santa Rita Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Uma técnica em enfermagem de 48 anos está internada em estado grave e precisou ser intubada na quarta-feira (22) no Hospital Santa Rita, em Vitória. Ela é uma das profissionais de saúde vítimas de uma possível contaminação que está sendo investigada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o filho da técnica contou que a mãe apresentou sintomas semelhantes a uma pneumonia e foi internada no último dia 15. Segundo ele, o quadro é grave e ainda não há diagnóstico confirmado sobre o que causou a infecção. “Os médicos estão perdidos, não sabem de que bactéria se trata e nem o tratamento adequado. É orar e rezar para que descubram o quanto antes”, disse.

Familiares e amigos da profissional marcaram uma corrente de oração em frente ao Hospital Santa Rita, às 21h30 desta sexta-feira (24), em apoio a ela e aos outros funcionários contaminados. A Sesa investiga uma possível contaminação no hospital. Técnicos da secretaria recolheram amostras de roupas de cama, insumos hospitalares e objetos para análise laboratorial. Até agora, não há confirmação sobre o agente causador da contaminação.

"O laboratório trabalha com eliminação de hipótese. Nós já praticamente eliminamos que essa infecção aconteceu por algum tipo de contaminação por vírus. Agora estamos identificando se há alguma bactéria ou fungo nessas amostras para que possamos identificar e a partir daí tomar as medidas", disse o secretário da Sesa, Tyago Hoffmann, em entrevista à TV Gazeta nesta sexta-feira (24).

O Hospital Santa Rita informou que 14 colaboradores chegaram a ser internados, sendo dois em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Atualmente, há seis internados em enfermaria e apenas um em UTI, todos em evolução clínica favorável”, informou, em nota. A unidade de saúde afirmou ainda que nenhum paciente apresentou sintomas semelhantes e que segue atuando “em cooperação com os órgãos de saúde”.

A Sesa reforçou que, até o momento, as evidências apontam para um foco específico, o que não indicaria risco de transmissão generalizada. “Até o momento, não há evidências de transmissão interpessoal nem registro de novos casos com início recente de sintomas, o que indica que o evento está restrito ao ambiente e grupo inicialmente afetado”, destacou a pasta.

O Sindicato dos Médicos afirmou estar acompanhando o caso e informou que recebeu denúncias de profissionais sobre a contaminação. Já o Sindicato dos Enfermeiros disse ter sido procurado por quatro trabalhadores e vai pedir a intervenção da Sesa. “O que os denunciantes relatam é que os sintomas começam como dificuldade para respirar, tosse, sintomas gripais, que evoluem muito rapidamente para pneumonia. Nenhum dos denunciantes está doente”, relatou a presidente da entidade, Valeska Fernandes.

Nota na íntegra | Sesa "A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que foi notificada sobre a ocorrência e iniciou imediatamente a investigação de um possível evento de intoxicação ou contaminação ambiental. Até o momento, não há evidências de transmissão interpessoal nem registro de novos casos com início recente de sintomas, o que indica que o evento está restrito ao ambiente e grupo inicialmente afetado. A unidade hospitalar está prestando assistência aos envolvidos que estão recebendo acompanhamento, bem como adotando medidas corretivas e preventivas para evitar a ocorrência de novos casos. A investigação da equipe de Vigilância em Saúde da Sesa segue em andamento, com coleta de informações, análise de amostras e avaliação das condições ambientais para esclarecimento das causas do episódio e garantia da segurança dos envolvidos."

Nota na íntegra | Hospital Santa Rita "O Hospital Santa Rita, por meio de sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), informa que está apurando casos identificados entre colaboradores de uma área específica da instituição. Na última semana, colaboradores apresentaram sintomas com alterações radiológicas sugestivas de pneumonia. O número de casos está atualmente em curva decrescente, não havendo novas internações desde 22 de outubro. Tivemos 14 colaboradores internados no Hospital Santa Rita, sendo dois admitidos em UTI. Atualmente, há seis internados em enfermaria e apenas um em UTI, todos em evolução clínica favorável. O Hospital reforçou seus protocolos assistenciais e de vigilância, mantendo todas as ações de segurança e atuando em cooperação com os órgãos de saúde. Importante destacar que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes, o que levou à hipótese inicial de uma possível causa ambiental, atualmente sob investigação detalhada. O monitoramento pós-alta está sendo realizado pela equipe de Medicina do Trabalho, que acompanha de perto a recuperação dos colaboradores. Expressamos solidariedade e apoio a todos, reafirmando o compromisso permanente com a qualidade, a segurança e a transparência institucional. Todos os atendimentos e serviços seguem em funcionamento normal, com a mesma excelência e confiança que consolidam o Santa Rita como referência em saúde no Espírito Santo. O Hospital, com seu compromisso com a transparência e à saúde pública, manterá a sociedade atualizada."

