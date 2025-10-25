Home
"Casos começaram a chegar separados", diz médica do Santa Rita sobre contaminação

Coordenadora do núcleo de controle de infecção hospitalar, Carolina Salume explicou como foram identificados primeiros casos e protocolos adotados

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 21:34

Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita: unidade investiga causa da contaminação Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Ainda em busca de identificar o agente causador da contaminação no Hospital Santa Rita, em Vitória, a coordenadora do núcleo de controle de infecção hospitalar, Carolina Salume, conta como foram registrados os primeiros casos e os protocolos que têm sido adotados desde o último domingo (19), quando vários funcionários de um mesmo setor passaram a apresentar sintomas semelhantes. Os atendimentos começaram na manhã daquele dia.

Dois deles estão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oito internados em enfermaria em outros hospitais do Espírito Santo

Sesa investiga 10 casos suspeitos de contaminação entre pacientes do Santa Rita

Em função desse quadro epidemiológico, pacientes que chegam às unidades municipais com quadro respiratório são isoladas e passam por exames para avaliação da situação clínica

Prefeitura de Cariacica adota ações preventivas após contaminação no Santa Rita

“Os casos começaram a chegar separados. No domingo pela manhã, começamos a observar que os casos eram muito parecidos, com exames de imagem muito parecidos. Com as tomografias de tórax e raios-x, começamos a associar as situações e entendemos que se tratava de alguma coisa nova, focada nesse setor de internação. Identificamos apenas funcionários infectados de um mesmo setor”, relata a médica, em entrevista à TV Gazeta.

Caroline salienta que, ao começar investigar, a unidade hospitalar entendeu que a contaminação fazia parte de alguma coisa transmitida no ambiente. Na segunda-feira (20), foram feitas coletas de amostras em caixa d'água e em sistema de ar-condicionado.

“Ccomeçamos precaução de barreira, com o uso de máscara e isolamento de contato para esses pacientes que estivessem internados com o quadro pneumônico”, acrescenta.

A unidade hospitalar também realizou exames clínicos de pacientes, com teste de sangue, urina e imagem.

“Começamos a fazer tomografia de todos os pacientes, observamos algumas características diferentes das pneumonias comuns, bacterianas. É importante salientar que nesse setor são atendidos pacientes oncológicos, imunodeprimidos e eles não ficavam doentes, mas os funcionários que são imunocompetentes, sim”, ressalta.

A ala do hospital, onde foram registradas as infecções, passou por um processo de higienização, com a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado e troca de filtros e torneiras. Além disso, os pacientes foram transferidos para outra ala.

Carolina Salume afirma que serão feitas novas coletas de materiais quando o setor estiver todo vazio, para depois fazer uma higienização para tentar mais uma vez buscar o agente causador da contaminação. 

Em entrevista com funcionários infectados, o hospital observou que os sintomas começaram no dia 13 de outubro, apesar da identificação ocorrer nos dias 18 e 19 do mesmo mês.

“Durante a entrevista, percebemos que os sintomas começaram antes, com cefaleia, dor no corpo, prostração e febre. Alguns deles não buscaram o hospital pensando que era uma síndrome gripal. Tem sido feito uma investigação, estamos esgotando todas as possibilidades e ainda não encontramos nenhum agente. Mas com o tratamento que a gente escolheu, os pacientes estão evoluindo bem”, relata.

Durante a semana, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) recebeu a notificação de que 26 funcionários estavam contaminados. Desse total, três deles estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cinco em enfermaria. O caso mais grave é de uma técnica de enfermagem, que está intubada.

A pasta também investiga outros 10 casos suspeitos, desta vez de pacientes e acompanhantes que estiveram na unidade. Eles estão internados em vários hospitais do Estado. Desde o dia 22 de outubro, não há notificação de novos casos.

Com informação de Roger Santana e Alberto Borém, da TV Gazeta.

