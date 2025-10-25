Internação após contaminação

Hospital Santa Rita: três funcionários estão em UTI e 5 em enfermaria

Quatro colaboradores estão internados na própria instituição. Os demais procuraram atendimento em outros hospitais e continuam a ser monitorados

25 de outubro de 2025

Três funcionários do Hospital Santa Rita estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) após os casos de contaminação dentro da unidade hospitalar localizada em Vitória. A situação é investigada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Segundo nota divulgada pelo hospital na manhã deste sábado (25), no total, oito colaboradores permanecem internados. Destes, quatro estão na própria instituição, sendo três na enfermaria e um em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe o suporte necessário.

Além deles, quatro funcionários estão internados em outros hospitais, sendo dois em UTI. Um outro colaborador chegou a ser internado na UTI, mas melhorou e teve alta do tratamento intensivo. A instituição reforçou que não houve novas internações desde o dia 22 de outubro e destacou que a direção institucional e técnica do Hospital está reunida desde as primeiras horas deste sábado (25), consolidando informações e reforçando todas as medidas de segurança e assistência aos colaboradores afetados.

“O Hospital reitera seu compromisso com a transparência, com o cuidado integral ao bem-estar de seus profissionais e com a adoção rigorosa dos protocolos de controle de infecção hospitalar, em articulação com as autoridades de vigilância sanitária e de saúde pública. Todos os atendimentos e serviços seguem em funcionamento normal, com a mesma excelência e confiança que consolidam o Santa Rita como referência em atendimento médico no Espírito Santo”.

Em nota divulgada na sexta-feira (24), a Sesa indicou que, até o momento, as evidências apontam para um foco específico, restrito ao ambiente e grupo inicialmente afetado, o que não indicaria risco de transmissão generalizada. Um novo pronunciamento foi solicitado.

O Sindicato dos Médicos afirmou estar acompanhando o caso e informou que recebeu denúncias de profissionais sobre a contaminação. Já o Sindicato dos Enfermeiros disse ter sido procurado por quatro trabalhadores e vai pedir a intervenção da Sesa. “O que os denunciantes relatam é que os sintomas começam como dificuldade para respirar, tosse, sintomas gripais, que evoluem muito rapidamente para pneumonia. Nenhum dos denunciantes está doente”, relatou a presidente da entidade, Valeska Fernandes, também na sexta-feira (24).

O que se sabe até agora

A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou, nesta sexta-feira (24), que está investigando casos de contaminação biológica identificados no Hospital Santa Rita, em Vitória.As autoridades de saúde estão apurando a origem da infecção, que pode ser causada por bactéria ou fungo, e buscando as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado.

O caso se tornou público na quinta-feira (23), mas as internações dos profissionais de saúde afetados começaram mais de uma semana antes da divulgação, de acordo com a presidente do Sindienfermeiros, Valeska Fernandes."Os trabalhadores informaram que os casos começaram na semana passada e que a empresa procurou os trabalhadores essa semana para tranquilizar os funcionários", falou.

Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da contaminação. A investigação praticamente descartou a contaminação por vírus, focando na possibilidade de infecção por bactéria ou fungo, de acordo com o secretário de Saúde."Parece algo como uma pneumonia grave, é isso que tá parecendo, mas ainda não conseguimos identificar nenhuma bactéria ou fungo que possa eventualmente ter causando infecção", disse o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

