Suspeito é baleado durante confronto com a PM em Linhares

A PM informou que recebeu a informação de que traficantes de Povoação estariam se deslocando em duas motos sentido Linhares, através da estrada Beiro Rio, armados e com o objetivo de roubar uma moto e cometer assaltos. Uma equipe foi até a rodovia que dá acesso a Povoação e avistou duas motos, com três suspeitos. Os militares mandaram o trio parar, mas os jovens desceram dos veículos e correram para uma mata.

Conforme a corporação, um deles correu atirando contra os militares e outro colocou as mãos na cintura, como se fosse sacar algo. Os policiais reagiram e um dos suspeitos caiu no meio do mato. Os outros dois, de 15 e 18 anos, deitaram no chão e se renderam. O ferido foi socorrido pela PM para o Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.