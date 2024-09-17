Suspeito de matar jovem em loja de bicicletas no ES é preso na Bahia

Foi preso nesta terça-feira (27), na cidade de Valente, na Bahia, o suspeito de matar a facadas Rômulo Passos de Oliveira Carvalho, em uma loja de bicicletas localizada no bairro Araçá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde do dia 7 de agosto, enquanto o jovem de 24 anos, que era funcionário do estabelecimento, estava se arrumando para ir embora do local porque o expediente se encerrava às 17h30. O apontado pela Polícia Civil como autor do crime foi identificado como José Hamilton Rosa de Oliveira, de 44 anos.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, após matar Rômulo, José Hamilton fugiu para a Bahia. As investigações apontaram que o crime foi cometido por motivo fútil, pois, segundo a corporação, Rômulo havia reclamado com José Hamilton sobre o uso de uma ferramenta elétrica em horários noturnos. A partir da reclamação, teria surgido um atrito entre os dois. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Valente (BA), onde permanece à disposição da Justiça capixaba.
Imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que o suspeito apareceu na Rua Monsenhor Pedrinha andando apressado com uma sacola. Segundos depois ele sai correndo, com o que parece ser a faca na mão, e quase é atropelado por um carro. Tudo aconteceu em menos de um minuto, entre as 17h25 e 17h26 (veja acima).
Colegas de trabalho de Rômulo contaram à época para a Polícia Militar que a vítima estava se arrumando para ir embora, porque o expediente se encerrava às 17h30. Relataram ainda que o suspeito, de camisa branca, bermuda jeans e braço enfaixado, entrou e rapidamente desferiu golpes de faca. Segundo as testemunhas, logo após o crime, a vítima caiu ao chão, já morta, e o suspeito fugiu a pé, sentido bairro Shell.