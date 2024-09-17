Suspeito de matar jovem em loja de bicicletas no ES é preso na Bahia

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, após matar Rômulo, José Hamilton fugiu para a Bahia. As investigações apontaram que o crime foi cometido por motivo fútil, pois, segundo a corporação, Rômulo havia reclamado com José Hamilton sobre o uso de uma ferramenta elétrica em horários noturnos. A partir da reclamação, teria surgido um atrito entre os dois. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Valente (BA), onde permanece à disposição da Justiça capixaba.

Imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que o suspeito apareceu na Rua Monsenhor Pedrinha andando apressado com uma sacola. Segundos depois ele sai correndo, com o que parece ser a faca na mão, e quase é atropelado por um carro. Tudo aconteceu em menos de um minuto, entre as 17h25 e 17h26 (veja acima).