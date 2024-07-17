Suspeito de matar ex-cunhado com golpe de faca em Guaçuí é preso

Um homem de 30 anos, suspeito de ter matado a facada o ex-cunhado na localidade de Pratinha do Juscelino, em Guaçuí, na Região do Caparaó Capixaba, foi preso. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Lucas Fernando da Silva, teria brigado e dado um tapa na cara do rapaz, que saiu do local e voltou armado com uma faca.
Inicialmente, a informação era de que os dois eram cunhados. Mas, na verdade, a vítima, de 30 anos, é ex-cunhada do suspeito. O delegado contou que eles se encontraram em um bar, pois Lucas queria entregar um celular ao próprio filho, que estava na casa do ex-cunhado. “A separação fez com que os dois começassem a brigar. A esposa do suspeito lhe entregou uma faca, que desferiu um golpe na vítima que foi a óbito no local”, disse Levy Carvalho, titular da delegacia de Guaçuí.
A Polícia Civil identificou o suspeito através de testemunhas, e descobriu que, após o crime, ele se escondeu no município de Ibitirama. Ainda segundo Carvalho, o ex-cunhado compareceu à delegacia após a intimação de testemunhas e buscas pela região.
O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso flagrante na segunda-feira (15) pelo crime de homicídio por motivo fútil. Depois, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.