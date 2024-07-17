Suspeito de matar ex-cunhado com golpe de faca em Guaçuí é preso

Inicialmente, a informação era de que os dois eram cunhados. Mas, na verdade, a vítima, de 30 anos, é ex-cunhada do suspeito. O delegado contou que eles se encontraram em um bar, pois Lucas queria entregar um celular ao próprio filho, que estava na casa do ex-cunhado. “A separação fez com que os dois começassem a brigar. A esposa do suspeito lhe entregou uma faca, que desferiu um golpe na vítima que foi a óbito no local”, disse Levy Carvalho, titular da delegacia de Guaçuí.