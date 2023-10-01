Suspeito de abusar de adolescente no Transcol é solto um dia após prisão

Na sexta-feira, a vítima relatou que Eugênio pediu para sentar ao lado dele mesmo com outros assentos vazios e começou a puxar conversa, mostrando o celular. Em dado momento, ele começou a passar a mão na coxa do adolescente e, chegando no terminal, o suspeito teria passado a mão nas partes íntimas do garoto, chamando o menor de idade para ir ao banheiro.