Suspeito de abusar de adolescente no Transcol é solto um dia após prisão

Eugênio Luiz Broedel, de 55 anos, preso na tarde da última sexta-feira (29) no Terminal de Itacibá, em Cariacica, suspeito de ter cometido importunação sexual, ao passar a mão nas partes íntimas de adolescente de 15 anos, foi solto no dia seguinte, mediante alvará de soltura expedido pela Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Na sexta-feira, a vítima relatou que Eugênio pediu para sentar ao lado dele mesmo com outros assentos vazios e começou a puxar conversa, mostrando o celular. Em dado momento, ele começou a passar a mão na coxa do adolescente e, chegando no terminal, o suspeito teria passado a mão nas partes íntimas do garoto, chamando o menor de idade para ir ao banheiro.
Segundo o boletim da Polícia Militar, assim que o ônibus parou no terminal, o adolescente pegou uma caneta que estava na mochila e bateu na cabeça do suspeito. O garoto ainda desceu do coletivo segurando o suspeito, gritando e pedindo ajuda para outras pessoas, que seguraram o homem até a chegada da PM e seguranças do terminal. Leia mais detalhes clicando aqui.