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Terminal de Itacibá

Homem é preso suspeito de passar a mão em garoto de 15 anos no Transcol

Caso ocorreu na última sexta (29) no ônibus da linha 700, que faz o trajeto entre os terminais de Campo Grande e Itacibá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2023 às 13:42

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 13:42

Homem é preso em terminal por abusar de adolescente
Homem é preso em terminal por importunação sexual Crédito: Reprodução de vídeo
Eugênio Luiz Broedel, de 55 anos, foi preso na tarde da última sexta-feira (29) no Terminal de Itacibá, em Cariacica, suspeito de ter cometido importunação sexual, ao passar a mão nas partes íntimas de adolescente de 15 anos.
O menino contou para a família que estranhou quando o homem pediu para sentar ao lado dele mesmo com outros assentos vazios e começou a puxar conversa, mostrando o celular. Eles estavam num ônibus do Transcol, linha 700, que fazia o trajeto entre os terminais de Campo Grande e Itacibá.
"O homem encostava sempre no meu sobrinho e pedia desculpa. Aí meu sobrinho ia para o canto. E aí num devido momento, ele começou a passar a mão na coxa do meu sobrinho e chegando no terminal ele passou a mão nas partes íntimas e chamou meu sobrinho para o banheiro", contou a tia do adolescente em entrevista para a TV Gazeta.
O suspeito negou as acusações, mas foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, Eugênio foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Neste sábado (30), ele fez exames no Departamento Médico Legal antes de ser levado para o presídio, conforme apurou a reportagem da TV Gazeta.
Segundo o boletim da Polícia Militar, assim que o ônibus parou no terminal, o adolescente pegou uma caneta que estava na mochila e bateu na cabeça do suspeito. O adolescente ainda desceu do ônibus segurando o suspeito, gritando e pedindo ajuda para outras pessoas. Várias pessoas seguraram o suspeito até a chegada da PM e seguranças do terminal.
No sábado (30), Eugênio foi solto por meio de alvará de soltura expedido pela Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Atualização

01/10/2023 - 5:15
A Secretaria de Estado da Justiça informou, neste domingo (1º), que, o suspeito foi liberado pela Justiça e deixou o presídio. O texto foi atualizado com essa informação.

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abuso Abuso sexual Cariacica itaciba Sistema Transcol
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