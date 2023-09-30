Homem é preso suspeito de passar a mão em garoto de 15 anos no Transcol

Homem é preso em terminal por importunação sexual Crédito: Reprodução de vídeo

Eugênio Luiz Broedel, de 55 anos, foi preso na tarde da última sexta-feira (29) no Terminal de Itacibá, em Cariacica, suspeito de ter cometido importunação sexual, ao passar a mão nas partes íntimas de adolescente de 15 anos.

O menino contou para a família que estranhou quando o homem pediu para sentar ao lado dele mesmo com outros assentos vazios e começou a puxar conversa, mostrando o celular. Eles estavam num ônibus do Transcol, linha 700, que fazia o trajeto entre os terminais de Campo Grande e Itacibá.

"O homem encostava sempre no meu sobrinho e pedia desculpa. Aí meu sobrinho ia para o canto. E aí num devido momento, ele começou a passar a mão na coxa do meu sobrinho e chegando no terminal ele passou a mão nas partes íntimas e chamou meu sobrinho para o banheiro", contou a tia do adolescente em entrevista para a TV Gazeta.

O suspeito negou as acusações, mas foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, Eugênio foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Neste sábado (30), ele fez exames no Departamento Médico Legal antes de ser levado para o presídio, conforme apurou a reportagem da TV Gazeta.

Segundo o boletim da Polícia Militar, assim que o ônibus parou no terminal, o adolescente pegou uma caneta que estava na mochila e bateu na cabeça do suspeito. O adolescente ainda desceu do ônibus segurando o suspeito, gritando e pedindo ajuda para outras pessoas. Várias pessoas seguraram o suspeito até a chegada da PM e seguranças do terminal.

No sábado (30), Eugênio foi solto por meio de alvará de soltura expedido pela Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ).