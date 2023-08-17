Serra abre agendamento on-line para vacinação contra Covid-19 e gripe

Vacinação contra Covid-19 Crédito: (Divulgação / Prefeitura de Cariacica)

Moradores da Serra podem realizar agendamento on-line nesta quinta-feira (17) para vacinação contra Covid-19 e influenza (gripe). O agendamento estará aberto a partir das 18 horas

O agendamento pode ser feito a partir deste link. A Secretaria de Saúde da Serra também oferta vacinas, de segunda a sexta-feira, em 38 unidades de saúde, de acordo com o horário da Sala de Vacinação de cada uma delas.

Outra opção para o cidadão é a vacinação sem agendamento aos finais de semana em pontos fixos, como o Shopping Montserrat e unidades de saúde. Os locais de imunização dos dias 19 e 20 de agosto serão divulgados em breve.

1ª dose: pessoas a partir de 6 meses;

2ª dose: pessoas que receberam a D1 de Pfizer, Covishield (Astrazeneca) e Janssen há 56 dias; pessoas que receberam a D1 de Coronavac há 28 dias; crianças que receberam a D1 de Pfizer pediátrica há 56 dias; crianças que receberam a D1 de Pfizer Baby (Pfizer pediátrica menor de 5 anos) há 28 dias;

3ª dose: crianças que receberam a D2 de Pfizer Baby (Pfizer pediátrica menor de 5 anos) há 56 dias;

1º Reforço monovalente: crianças de 3 e 4 anos que receberam Coronavac no esquema primário(D1+D2) e crianças de 5 a 11 anos que tenham recebido D2 há quatro meses; pessoas acima de 12 anos que tenham recebido D2 há quatro meses;