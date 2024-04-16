Sem fila e pelo SUS: paciente com câncer pode agendar consulta em Vitória

Centro oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Vitória tem 90% dos atendimentos voltados a pacientes do SUS Crédito: Santa Casa de Misericórdia de Vitória/Divulgação

Pacientes com câncer podem agendar consulta e conseguir atendimento de graça em Vitória — e sem enfrentar uma longa espera. O centro oncológico da Santa Casa de Misericórdia, inaugurado no ano passado, tem 90% dos atendimentos voltados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

No local, que fica na Avenida Vitória, anexo à Pró-Matre, são realizadas consultas multidisciplinares em oncologia clínica e sessões de quimioterapia, rápida e prolongada.

O imóvel conta com 6 consultórios médicos, 1 consultório multidisciplinar para apoio psicossocial, 15 boxes para sessões de quimioterapia de longa permanência, 3 leitos e 5 cadeiras para infusões rápidas e medicações de curta permanência. No total, são realizadas cerca de 700 sessões de quimioterapia por mês.

Segundo informações da Santa Casa, praticamente não há filas de espera para consultas em oncologia clínica e oncohematologia no momento.