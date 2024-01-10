Seis homens são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Vila Velha

Materiais apreendidos com homens durante ocorrência em Novo México, Vila Velha Crédito: Divulgação | Romu

TV Gazeta, a Guarda Municipal conseguiu localizá-los em uma casa, que, segundo os agentes, era usada para a preparação dos entorpecentes. Seis homens – entre eles um menor de idade – foram detidos por suspeita de tráfico de drogas, nesta terça-feira (9), no bairro Novo México, em Vila Velha . Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da, a Guarda Municipal conseguiu localizá-los em uma casa, que, segundo os agentes, era usada para a preparação dos entorpecentes.

A corporação afirmou ainda que as substâncias seriam comercializadas no bairro Santa Mônica, também no município.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os suspeitos, com idades entre 16 e 26 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Aqueles que eram maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.