Secretários vão a Israel vistoriar fuzis comprados para a polícia do ES

Armas de calibre 7.62 serão destinadas ao patrulhamento em áreas de alto risco; a visita técnica faz parte dos trâmites contratuais da compra

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17:12

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, e o da Justiça, Rafael Pacheco, viajaram para Israel nesta quinta-feira (30) para vistoriar fuzis que estão em processo de aquisição pelo Estado. A visita técnica faz parte dos trâmites contratuais da compra, que prevê o fornecimento de armamentos para as Polícias Civil e Militar. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Os fuzis de calibre 7.62 serão utilizados em operações e patrulhamentos em áreas consideradas de alto risco. Segundo o governo, a viagem está prevista em contrato e visa a acompanhar a etapa final de verificação técnica do armamento antes da entrega. A secretaria afirma que mais informações, como o número de armamentos, serão divulgadas posteriormente, já que o processo de compra está em andamento.

