Rio sobe e carro fica debaixo d'água em Governador Lindenberg

Um carro foi tomado pela água de um rio que transbordou no distrito de Bernabé, em Governador Lindenberg, após as fortes chuvas ocorridas nesta terça-feira (24). Para retirá-lo do local foi necessário o uso de uma pá-carregadeira, de acordo com a Defesa Civil do município.

Imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta mostram pessoas dentro da picape invadida pela água – e enfrentando com algum bom-humor o prejuízo. As cenas depois exibem o veículo sendo puxado pela máquina. Segundo o coordenador do órgão municipal, Vagner Klippel, o veículo foi retirado do local no fim da tarde.

Até o momento, a cidade não registrou desalojados ou desabrigados, mas a situação segue sendo monitorada. O impacto maior foi causado pela cheia dos corpos d’água que cruzam Governador Lindenberg.