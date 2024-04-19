Retroescavadeira furtada em Domingos Martins é encontrada em Vitória

Uma retroescavadeira avaliada em R$ 350 mil foi furtada em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, e encontrada em Vitória em menos de 24 horas. O veículo circulando pela Capital chamou a atenção dos operadores de videomonitoramento (veja acima), momento em que os guardas municipais foram atrás do trator.
"A partir da cena do trator entrando na Capital, os agentes verificaram que havia uma ocorrência de furto de uma máquina semelhante, em Domingos Martins. As imagens e informações foram repassadas para a Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória que passou a fazer levantamentos sobre a localização da retroescavadeira”, disse Dayse Barbosa, comandante da Guarda de Vitória.
O veículo havia sido roubado na tarde de quinta-feira (18). O proprietário informou que o funcionário havia saído com a máquina para trabalhar e que não retornou ao final do dia. A retroescavadeira foi localizada nesta sexta-feira (19), abandonada na região de São Pedro. A apreensão foi registrada na Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ninguém foi preso.