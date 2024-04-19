Retroescavadeira furtada em Domingos Martins é encontrada em Vitória

"A partir da cena do trator entrando na Capital, os agentes verificaram que havia uma ocorrência de furto de uma máquina semelhante, em Domingos Martins. As imagens e informações foram repassadas para a Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória que passou a fazer levantamentos sobre a localização da retroescavadeira”, disse Dayse Barbosa, comandante da Guarda de Vitória.

O veículo havia sido roubado na tarde de quinta-feira (18). O proprietário informou que o funcionário havia saído com a máquina para trabalhar e que não retornou ao final do dia. A retroescavadeira foi localizada nesta sexta-feira (19), abandonada na região de São Pedro. A apreensão foi registrada na Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ninguém foi preso.