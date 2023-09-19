Rede de café especial do ES investe meio milhão de reais em nova loja

Com investimentos que superam meio milhão de reais, a rede Terrafé anuncia a abertura de sua 10ª unidade, na Praia do Canto, em Vitória, numa estratégia de expansão no mercado de cafés especiais
. A nova loja, que deve ser inaugurada na primeira quinzena de novembro, promete oferecer uma experiência sensorial com mais de 15 tipos de café e sete métodos de preparo da bebida
. Serão, pelo menos, mais 10 postos de trabalho, totalizando cerca de 80 os funcionários da rede.
Além do térreo, a nova unidade da Terrafé terá um mezanino com quatro espaços. Em dois deles, funcionará o Instituto Terrafé — Escola de Café, que, além de formar baristas e atendentes, vai oferecer cursos e workshops. “Acreditamos que o conhecimento deve ser compartilhado. O instituto vai estimular os novos talentos do mercado e educar o cliente sobre a origem e a qualidade do café e como prepará-lo de forma técnica”, explica Raul Guizelini, fundador da Terrafé, destacando que o local será uma loja conceito (flagship store).
Na nova unidade, haverá, ainda, um espaço de coworking, que poderá ser reservado por aplicativo, e um Coffee Bar, que vai oferecer experiências harmonizadas, elaboradas por baristas e chefs. O segundo pavimento da loja conceito será inaugurado no verão.