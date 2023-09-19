Rede de café especial do ES investe meio milhão de reais em nova loja

Além do térreo, a nova unidade da Terrafé terá um mezanino com quatro espaços. Em dois deles, funcionará o Instituto Terrafé — Escola de Café, que, além de formar baristas e atendentes, vai oferecer cursos e workshops. “Acreditamos que o conhecimento deve ser compartilhado. O instituto vai estimular os novos talentos do mercado e educar o cliente sobre a origem e a qualidade do café e como prepará-lo de forma técnica”, explica Raul Guizelini, fundador da Terrafé, destacando que o local será uma loja conceito (flagship store).