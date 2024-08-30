Professora perde controle de carro e quebra parede de sala de aula em Vila Velha

Professora pede controle de carro e bate em parede de escola em Vila Velha. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma professora perdeu o controle do carro e bateu na parede de uma sala de aula na escola municipal João Calmon, no bairro Parque das Gaivotas, em Vila Velha. Com o impacto, parte da estrutura acabou caindo e abrindo um buraco. Tudo aconteceu no intervalo entre os turnos no começo da tarde desta sexta-feira (30).

Apesar do susto, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que ninguém se feriu e não houve grandes prejuízos. "Imediatamente após a ação, a diretoria da escola tomou as providências para a remoção dos escombros, limpeza e organização do espaço", explicou.