Preso no ES homem procurado pela morte de jovem e duas crianças em Minas

Suspeito foi preso após ação da Guarda de Vila Velha, PM do ES e PM de Minas Crédito: Gurada Municipal de Vila Velha

Um homem suspeito de participar de uma chacina que causou a morte de duas crianças e um adulto, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi preso na manhã deste sábado (24), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha . Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Vila Velha.

Conhecido pelo apelido de Biscoito, o homem estava com mandado de prisão em aberto por, supostamente, efetuar os disparos de arma de fogo que resultaram na morte de duas crianças, de 9 e 11 anos, e de um rapaz, de 26 anos, em uma festa de aniversário em maio deste ano.

O caso, que chocou a população mineira, ficou conhecido como 'chacina de Ribeirão das Neves'. Dos oito réus denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por envolvimento no crime, o homem encontrado em Vila Velha é o terceiro a ser detido.

A prisão ocorreu após ação conjunta da Guarda Municipal de Vila Velha, da Polícia Militar do Espírito Santo e da Polícia Militar de Minas Gerais. O suspeito foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Vila Velha, segundo informações da Guarda.