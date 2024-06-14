Polícia prende suspeito de estuprar e matar namorada em São Mateus

De acordo com as investigações da Polícia Civil , a vítima se chamava Maiza Kelly da Silva, de 28 anos, e foi morta na própria casa, no bairro Santa Maria, zona rural de São Mateus. À época, o namorado dela era menor de idade. Atualmente, Bruno já tem 18 anos.

O inquérito policial do caso foi concluído pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus no dia 5 de março deste ano e indiciou Bruno por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado cometido por meio cruel, com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

Foi representada pela internação provisória do então adolescente, e, após o cumprimento do mandado na última quarta-feira (12), Bruno foi entregue na Delegacia Regional de São Mateus para os procedimentos de rotina. Logo depois, ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares.

Já na manhã de quinta-feira (13), outra prisão importante no Norte do Estado: Yago Marcondes Ribon Sabará, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi capturado quando seguia em direção ao trabalho em uma empresa de tecnologia em Guriri, no litoral de São Mateus.

Ele estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) desde fevereiro, quando policiais militares encontraram uma balança de precisão, uma submetralhadora calibre 380, munição, 103 pedras de crack, maconha, cocaína e material para embalo de drogas com ele. Yago é suspeito traficar entorpecentes no bairro Guriri, em São Mateus.

Yago Marcondes Ribon Sabará, foi preso em Guriri, no litoral mateense Crédito: Reprodução

Contra ele havia um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão domiciliar. As investigações apontaram que Yago estaria morando na casa da mãe. Na quinta-feira, os policiais foram até o local e lá foram avisados pela mulher que o filho estaria trabalhando. Ele foi localizado e conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus.