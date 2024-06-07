PF descobre desvio de iPhones transportados pelos Correios em Vitória

PF descobre desvio de celulares transportados pelos Correios em Vitória Crédito: Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (7), uma operação para combater desvio de celulares da marca iPhone praticado por um funcionário terceirizado dos Correios em Vitória. A prática é considerada peculato (crime praticado contra a administração pública).

Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal Federal de Vitória na residência do suspeito.

As investigações começaram quando os Correios informaram o desvio de seis celulares iPhone, que haviam sido vendidos pela internet e foram postados para entrega aos compradores.

Com o avançar das investigações, os suspeitos de desviar os celulares foram identificados e três aparelhos foram recuperados. Segundo a PF, as buscas realizadas nesta sexta-feira têm por objetivo apurar eventuais outros partícipes e desvios. Quem pratica esse delito pode se sujeitar a uma pena de até 12 anos de reclusão.