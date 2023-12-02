Pescadores ganham espaço para vender peixes e mariscos em Vila Velha

Pescadores e marisqueiros que atuam na Praia do Ribeiro, na região da Praia da Costa, em Vila Velha , ganharam um espaço para manusear e comercializar os produtos. A Vila do Marisco e Pescado foi inaugurada na manhã deste sábado (2), visando a oferecer um local adequado para acondicionar mariscos e peixes, ao mesmo tempo em que deve ajudar a resolver um conflito que havia de trabalhadores e moradores.

A Vila do Marisco e Pescado, localizada na Praia do Ribeiro, tem nove boxes, organizados com bancada de aço inoxidável, panelas, fogão industrial, pia e, ainda, dispõe de espaço para guardar o material de trabalho dos pescadores e equipamentos de proteção, como toucas e botas.

Em entrevista para o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o marquisqueiro Leonardo de Carvalho ressaltou que, a partir de agora, ele e seus colegas poderão trabalhar com mais dignidade, uma vez que deixarão de atuar sob sol e chuva, pois terão um espaço protegido para desempenhar suas atividades.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, acrescentou que a vila, construída numa parceria com o governo do Estado, também vai evitar o conflito com os moradores, que ficavam incomodados com o excesso de fumaça gerada pela queima de madeira para cozinhar mariscos em lata. Na nova estrutura, as panelas e fogões vão substituir as ferramentas improvisadas, além de garantir o cumprimento de normas da vigilância sanitária.