Vila Velha volta a ter bicicletas compartilhadas neste domingo (3)

Bicicletas compartilhadas voltam a ser oferecidas em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

O município de Vila Velha volta a oferecer o compartilhamento de bicicletas para moradores e turistas a partir deste domingo (3). O serviço, chamado de Bikes, será relançado às 8 horas, na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica. Desta vez, o sistema terá uma integração com Vitória , município vizinho que já tem um sistema semelhante, ou seja, poderá ser retirado numa cidade e devolvida na outra.

Os valores para uso em Vila Velha serão os mesmos já praticados em Vitória: passe diário por R$ 8 (24h), passe mensal por R$ 18 (30 dias) e passe anual por R$ 120 (1 ano). A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.boradebikes.com.br

Até o mês de janeiro, segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, 21 estações do Bikes estarão disponíveis em pontos estratégicos de Vila Velha, com uma frota total de 210 bicicletas. Há também oferta de bicicletas infantis.

O projeto está sendo realizado em parceria com o Sicoob ES e a Unimed Vitória. A operação do sistema será feita pela empresa Serttel, que também é responsável pelo gerenciamento do Bike Vitória.

Conheça a localização das estações do Bikes: