Patrimônio capixaba ganha site reunindo histórias e momentos do ES

O conteúdo disponibilizado no portal pode ser usado em salas de aula, projetos científicos e também por pessoas interessadas nos temas. Segundo a coordenadora do projeto, Thais Helena Leite, neste portal “estão disponíveis diversos materiais com as devidas referências. São textos acadêmicos, artigos científicos, teses e dissertações, produtos culturais, além de imagens referenciadas, vídeos que podem ser usados nas escolas."