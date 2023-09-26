Patrimônio capixaba ganha site reunindo histórias e momentos do ES

Acessar arquivos que contam parte da história do Espírito Santo nunca foi tão simples. Agora, os capixabas podem visitar o portal Patrimônio Capixaba, que abriga cerca de mil imagens, mais de 300 vídeos e 350 textos sobre o estado. O site entrou no ar nesta terça-feira (26) apresentando o resultado de um ano de trabalho.
O conteúdo disponibilizado no portal pode ser usado em salas de aula, projetos científicos e também por pessoas interessadas nos temas. Segundo a coordenadora do projeto, Thais Helena Leite, neste portal “estão disponíveis diversos materiais com as devidas referências. São textos acadêmicos, artigos científicos, teses e dissertações, produtos culturais, além de imagens referenciadas, vídeos que podem ser usados nas escolas."
Aqueles que acessarem o site ainda poderão interagir com os conteúdos através de fóruns. Por lá, existem espaços para trocas de informações e sugestões com o objetivo de enriquecer o portal.