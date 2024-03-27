Parque da Prainha será reaberto com musical da Paixão de Cristo

Obras no Parque da Prainha em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Após quase um ano em obras, o Parque da Prainha, em Vila Velha, será reaberto ao público na próxima sexta-feira (29). A cerimônia de inauguração terá início às 19 horas e contará com a apresentação do espetáculo musical Notas da Paixão, que remete ao auto da Paixão de Cristo.

O espetáculo retrata o calvário e a ressurreição de Jesus Cristo, com a participação de 80 artistas. A produção musical teve início em 2013, na comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Itaparica.