Parque da Fonte Grande terá música ao vivo para contemplar lua cheia

Para os amantes da lua cheia, vai acontecer nesta segunda-feira (27), das 17h às 20h30, mais uma edição do projeto Lua Cheia, no Parque da Fonte Grande, em Vitória. A contemplação poderá ser feita de um ponto estratégico: o Mirante da Cidade. O evento é gratuito e não é necessário fazer agendamento para participar. Haverá também música ao vivo com Chico Hosken. Em caso de tempo muito nublado ou de chuva, a contemplação não será possível e o evento não ocorrerá.
A entrada para o parque é feita pela Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, e a subida pode ser de carro, moto ou bicicleta na via interna do parque, a estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento localizado ao lado do Centro de Educação Ambiental (CEA).
Além da vigilância motorizada do parque da Fonte Grande, o evento contará com a parceria da Guarda Civil Municipal, com agentes dando apoio aos visitantes na descida da estrada Tião Sá. As informações são da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.