Pai é preso por matar filho a facadas dentro de casa em Pinheiros

Um homem foi assassinado a facadas na noite de sábado (31), em Pinheirinho, região de Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Coforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o pai da vítima foi detido, suspeito do crime.

Conforme a Polícia Militar, o homem morto foi encontrada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com duas perfurações na região abdominal. O pai da vítima estava no local e contou aos policiais que estava dormindo quando o filho chegou em casa chutando a porta e lhe deu um tapa no rosto, momento em que ele pegou uma faca e desferiu os golpes.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima disse que a filha do casal presenciou o assassinato, e contou que o avô desferiu os golpes quando o pai dela estava deitado na cama do suspeito, e que não houve agressão por parte da vítima. A PM disse que apreendeu a faca que teria sido usada para o crime, encontrada na cintura do suspeito.