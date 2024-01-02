Operação Ano Novo: ES não registra mortes nas BRs durante feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 desta segunda-feira (1º) a Operação Ano Novo. A fiscalização flagrou 111 ultrapassagens em locais proibidos, índice 23% menos que o registrado na mesma operação no ano passado, quando 146 motoristas foram autuados por realizar ultrapassagens de forma irregular. Outro foco da operação foi o combate à mistura álcool e direção. Ao todo, houve 13 autuações de condutores flagrados por dirigir veículo sob efeito de álcool.