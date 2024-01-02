Operação Ano Novo: ES não registra mortes nas BRs durante feriadão

O Espírito Santo não registrou mortes em decorrência de acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, período em que foi realizada a Operação Ano Novo, da Polícia Rodoviária Federal. No mesmo período do ano passado, duas pessoas morreram. Nos dias em que a fiscalização nas estradas foi intensificada entre 2023 e 2024, a PRF registrou 23 acidentes, em que 32 pessoas ficaram feridas - sem óbito. O número de acidentes e de feridos também diminuíram em relação ao ano passado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 desta segunda-feira (1º) a Operação Ano Novo. A fiscalização flagrou 111 ultrapassagens em locais proibidos, índice 23% menos que o registrado na mesma operação no ano passado, quando 146 motoristas foram autuados por realizar ultrapassagens de forma irregular. Outro foco da operação foi o combate à mistura álcool e direção. Ao todo, houve 13 autuações de condutores flagrados por dirigir veículo sob efeito de álcool.
A PRF segue com atuação intensificada na "Operação Rodovida" em vigor até o dia 18 de fevereiro de 2024. A Operação tem como foco principal reforçar a fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas e rodovias federais durante o período das férias escolares. Ações educativas para o trânsito também estão programadas para este período, que tradicionalmente registra um aumento significativo no número de veículos em circulação, especialmente no Carnaval.