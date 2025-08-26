Ônibus são atacados em mais uma noite de tensão em Vitória
Pelo menos seis ônibus foram atacados na noite desta terça-feira (26) na Avenida Serafim Derenzi, em Vitória. A informação foi divulgada pelo Sindirodoviários. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dois coletivos, das linhas 535 e 302, apedrejados e com a presença de viaturas da Polícia Militar próximas.
Na segunda-feira (25), outros cinco ônibus foram alvo de criminosos após a morte de um jovem em confronto com a Polícia Militar no bairro da Penha. Um carro de reportagem também foi atacado. Segundo Carlos Eduardo, representante do sindicato, os veículos danificados são da Viação Grande Vitória e por conta dos ataques, todos os coletivos foram recolhidos para a garagem por medida de segurança dos trabalhadores e usuários.
Ainda não há confirmação se os ataques registrados nesta terça-feira têm relação com os episódios anteriores. As polícias Militar, Civil, GVBus e Ceturb foram demandadas para detalhes sobre o episódio desta noite.