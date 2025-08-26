Ônibus são atacados em mais uma noite de tensão em Vitória

Pelo menos seis ônibus foram atacados na noite desta terça-feira (26) na Avenida Serafim Derenzi, em Vitória. A informação foi divulgada pelo Sindirodoviários. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dois coletivos, das linhas 535 e 302, apedrejados e com a presença de viaturas da Polícia Militar próximas.